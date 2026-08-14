Mỹ - Hàn chuẩn bị tập trận, Triều Tiên cảnh báo đáp trả bằng “một cấp độ răn đe mới”

Triều Tiên ngày 14/8 đã lên án cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS), cho rằng hoạt động này đang làm gia tăng bất ổn an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và cảnh báo sẽ đáp trả bằng “một cấp độ răn đe mới” trước những gì Bình Nhưỡng gọi là mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, cho rằng hoạt động này đang làm gia tăng bất ổn an ninh trên Bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Army.mil.

Theo nội dung được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 14/8, Triều Tiên cho biết Mỹ mô tả cuộc tập trận thường niên năm nay là “hoàn toàn khác so với các cuộc tập trận trong 5 năm qua”, đồng thời coi đây là nỗ lực của Washington nhằm làm chủ các chiến thuật tác chiến hiện đại. Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang sử dụng cuộc tập trận để hoàn tất công tác chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự thực tế với nước này.

UFS năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 17-27/8, với khoảng 18.000 binh sĩ Hàn Quốc tham gia cùng các binh sĩ thuộc lực lượng Mỹ gồm 28.500 người đóng tại nước này. Hoạt động huấn luyện bao gồm các kịch bản tác chiến nhằm ứng phó những mối đe dọa mới như máy bay không người lái, gây nhiễu GPS và tấn công mạng. Ngoài phần diễn tập sở chỉ huy dựa trên mô phỏng máy tính, hai nước cũng tiến hành các cuộc diễn tập cơ động ngoài trời quy mô lớn.

Triều Tiên cũng chỉ trích sự gia tăng hợp tác quân sự ba bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc, cho rằng quan hệ này đang phát triển theo hướng một “liên minh hạt nhân”, trong khi Mỹ tăng cường khả năng triển khai lực lượng tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục củng cố năng lực quân sự. Theo Bình Nhưỡng, những diễn biến này khiến nguy cơ từ cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi” trở nên nghiêm trọng hơn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Đáp trả một cấp độ đe dọa mới bằng một cấp độ răn đe mới là nguyên tắc nhất quán trong bảo đảm an ninh của chúng tôi”, đồng thời khẳng định nước này sẽ sử dụng “quyền tự vệ” để đối phó với các mối đe dọa và thách thức.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng trước thềm cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn “Lá chắn Tự do Ulchi”. Ngày 11/8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan về phía Biển Nhật Bản, trong động thái được xem là nhằm thể hiện sự phản đối đối với cuộc tập trận sắp diễn ra.

Thanh Vân

Nguồn: Trtworld, Chosun.