Pháp, Anh thúc đẩy hội nghị quốc tế về eo biển Hormuz, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng

Pháp và Anh sẽ đồng chủ trì một hội nghị quốc tế nhằm khôi phục quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz vào ngày 17/4 tại Paris, trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hoạt động vận tải trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Ảnh: India TV News

Theo thông báo từ Điện Élysée, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ đồng chủ trì hội nghị, với sự tham gia của các quốc gia không liên quan trực tiếp đến xung đột nhưng sẵn sàng đóng góp vào một cơ chế đa quốc gia mang tính phòng thủ, nhằm bảo đảm lưu thông hàng hải khi điều kiện an ninh cho phép.

Sáng kiến được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng, khi Iran duy trì các biện pháp hạn chế, trong khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự và áp đặt phong tỏa hàng hải. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 13/4 (giờ quốc tế).

Ảnh: CBS News

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch này huy động hơn 10.000 binh sĩ cùng nhiều tàu chiến và máy bay quân sự nhằm kiểm soát hoạt động ra vào các cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu triển khai, không có tàu nào vượt qua được vòng kiểm soát, buộc ít nhất 6 tàu thương mại phải quay đầu. Lưu lượng tàu qua eo biển vì vậy giảm mạnh so với trước khi căng thẳng bùng phát.

Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh, việc khôi phục tự do hàng hải là yêu cầu cấp bách, coi đây là nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Liên quan tình hình thực địa, một số nguồn tin báo chí phương Tây, trong đó có The Wall Street Journal, cho biết hơn 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong 24 giờ – mức cao nhất kể từ khi căng thẳng leo thang từ cuối tháng 2. Tuy nhiên, số liệu này chưa được các bên liên quan xác nhận và chưa rõ cơ cấu tàu.

Trong khi đó, Qatar kêu gọi tăng cường các giải pháp ngoại giao mang tính khu vực, với sự tham gia của các quốc gia ven biển, đồng thời cảnh báo mọi gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương mại và ổn định kinh tế toàn cầu.

Về phía Iran, giới chức nước này chưa đưa ra bình luận mới, song trước đó đã cảnh báo việc Mỹ áp đặt phong tỏa các cảng của Iran có thể dẫn tới những hệ quả nghiêm trọng.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, AA