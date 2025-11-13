Ngoại trưởng Marco Rubio: Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mang lại kết quả cụ thể

Trong một phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, cả Moscow và Washington đều đồng ý rằng hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ mang lại một kết quả cụ thể trong giải quyết vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Getty.

Ngoại trưởng Rubio nói: “Tôi nghĩ cả hai bên đều đồng ý rằng lần tới khi các tổng thống gặp nhau, phải có một kết quả cụ thể”. Ngoại trưởng Mỹ đồng thời đề cập đến cuộc điện đàm giữa ông với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 20/10. Ông Rubio nói: “Chúng ta phải biết trước rằng chúng ta có cơ hội thực sự để đạt được điều gì đó tích cực từ cuộc gặp của các nhà lãnh đạo. Và chúng tôi rất muốn điều đó xảy ra. Ý tôi là, chúng tôi rất muốn thấy cuộc chiến này kết thúc. Chúng ta không thể chỉ tiếp tục tổ chức các cuộc gặp chỉ vì mục đích gặp mặt, và tôi nghĩ cả hai bên cũng nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Ít nhất, đó là những gì tôi rút ra từ cuộc trò chuyện của chúng tôi.”

Trong khi đó, phát biểu với truyền thông Nga cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Moscow vẫn sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Budapest (Hungary). Ông Lavrov nói: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ lần thứ hai tại Budapest, nếu thực sự dựa trên kết quả công việc từ Alaska. Ngày cụ thể vẫn chưa được thống nhất. Các kênh liên lạc giữa Nga-Mỹ vẫn đang được tiếp tục trao đổi”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Mezha.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cũng cho biết, ông hy vọng Washington sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm leo thang xung đột ở Ukraine. Ông Lavrov cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã ủng hộ đối thoại với Nga, tìm cách hiểu rõ lập trường của Nga về vấn đề Ukraine và “thể hiện cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững.” Ông Lavrov nhấn mạnh: “Chúng tôi trông đợi vào lẽ thường và hy vọng rằng lập trường đó sẽ được duy trì tại Washington, rằng họ sẽ kiềm chế không thực hiện những hành động có thể khiến xung đột leo thang lên một mức độ mới”.

Thúy Hà

Nguồn: Tass, Reuters