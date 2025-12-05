Ngoại trưởng Andrii Sybiha: Ukraine mong muốn nền hoà bình bền vững với Nga

Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ngày 4/12, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết nước này mong muốn một nền hòa bình bền vững với Nga, thay vì những thỏa thuận mang tính xoa dịu hoặc tạm thời.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha. Ảnh: Rueters.

Ngoại trưởng Andrii Sybiha nhấn mạnh: “Các nguyên tắc phải bất khả xâm phạm và chúng tôi cần hòa bình thực chất, chứ không phải sự xoa dịu, Châu Âu đã có quá nhiều thỏa thuận hòa bình bất cập trong quá khứ. Tất cả chúng chỉ dẫn đến những thảm họa mới”.

Cũng theo ông Sybiha, các nguyên tắc quốc tế cần được tôn trọng và bảo vệ, nhằm tránh lặp lại những tiền lệ lịch sử dẫn đến bất ổn và xung đột, đồng thời ông cũng cảm ơn Mỹ đã thúc đẩy các nỗ lực hòa bình và cam kết Ukraine sẽ “tận dụng mọi cơ hội để cố gắng chấm dứt cuộc chiến này”.

Cùng thời điểm, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định con đường đi tới một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine hiện vẫn chưa rõ ràng, dù ông đánh giá các cuộc trao đổi gần đây giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và các đặc phái viên của Mỹ là “khá tốt”.

Cũng trong ngày 4.12, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc đàm phán mà Mỹ đang tiến hành về Ukraine là vấn đề phức tạp và đầy thách thức, để đạt được sự đồng thuận giữa các bên đối đầu nhau không phải điều dễ dàng nhưng Nga nên tham gia, thay vì cản trở nỗ lực này.

Đài India Today phỏng vấn tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITG

Trong khi đó, trước thềm cuộc gặp giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ để tiếp tục bàn về kế hoạch hòa bình do Washington đề xuất, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, Kiev “sẵn sàng cho mọi kịch bản”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận, ngày 4/12 theo giờ địa phương, phái đoàn Ukraine do Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu sẽ gặp gỡ và thảo luận với các đại diện Mỹ về kế hoạch hòa bình. Cuộc gặp diễn ra ngay sau khi phái đoàn Mỹ trở về từ cuộc tham vấn với Nga.

Ông Zelensky nhấn mạnh, nhiệm vụ của các nhà đàm phán Ukraine tại Mỹ là thu thập đầy đủ thông tin về kết quả chuyến thăm Nga của phái đoàn Mỹ. Tổng thống Zelensky cho biết: “Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nắm được toàn bộ thông tin về những gì đã được thảo luận ở Nga, Ukraine sẵn sàng cho mọi kịch bản. Chỉ một nền hòa bình xứng đáng mới đồng nghĩa với an ninh thực sự; chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng sự hỗ trợ từ các đối tác là cần thiết ngay lúc này và sẽ tiếp tục cần thiết trong tương lai”. Bên cạnh đó, ông khẳng định Ukraine sẽ làm việc một cách mang tính xây dựng nhất có thể với tất cả các đối tác để đạt được một “nền hòa bình xứng đáng”.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, RBC