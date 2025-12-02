Ngân hàng Trung ương Châu Âu phản đối khoản thanh toán 140 tỷ euro cho Ukraine từ tài sản Nga

Đài RT dẫn nguồn tin từ tờ Financial Times cho biết Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã từ chối hỗ trợ khoản thanh toán 140 tỷ euro cho Ukraine được bảo đảm bằng tài sản bị đóng băng của Nga được lưu giữ tại Euroclear (Bỉ).

Theo đó, ECB xác định chương trình của Ủy ban châu Âu (EC) nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ của mình.

Liên minh Châu Âu (EU) đã cố gắng khai thác tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga để hỗ trợ “khoản vay bồi thường” trị giá 140 tỷ euro (160 tỷ đô la) cho Kyiv. Bỉ, nơi khoảng 200 tỷ đô la tài sản được nắm giữ tại trung tâm thanh toán tư nhân Euroclear, đã nhiều lần cảnh báo về khả năng xảy ra kiện tụng cũng như rủi ro tài chính nếu EU thực hiện kế hoạch này.

Theo kế hoạch của EC, chính phủ các quốc gia EU sẽ cung cấp bảo lãnh nhà nước để chia sẻ rủi ro trả nợ cho khoản vay của Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức EC cảnh báo rằng các quốc gia thành viên có thể không thể huy động tiền mặt nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp, gây nguy cơ căng thẳng thị trường.

Các quan chức EU được cho là đã hỏi ECB liệu họ có thể đóng vai trò là người cho vay cuối cùng đối với Euroclear Bank, chi nhánh cho vay của ngân hàng lưu ký Bỉ, để ngăn chặn tình trạng thiếu thanh khoản hay không. Tờ Financial Times dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết các quan chức ECB đã trả lời điều này là không thể. ECB cho biết: “Đề xuất như vậy không được xem xét vì có khả năng vi phạm luật hiệp ước của EU cấm tài trợ tiền tệ” .

Brussels hiện được cho là đang tìm kiếm các giải pháp thay thế để cung cấp thanh khoản tạm thời nhằm hỗ trợ khoản vay 140 tỷ euro.

Financial Times dẫn lời người phát ngôn của EC cho biết: “Đảm bảo tính thanh khoản cần thiết cho các nghĩa vụ có thể trả lại tài sản cho ngân hàng trung ương Nga là một phần quan trọng của khoản vay bồi thường có thể có”.

Tuần trước, Tổng giám đốc điều hành Euroclear Valerie Urbain đã cảnh báo động thái này sẽ bị coi là “tịch thu dự trữ của ngân hàng trung ương trên toàn cầu, làm suy yếu pháp quyền”. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng họ sẽ coi bất kỳ hành vi sử dụng tài sản có chủ quyền nào là “trộm cắp” và sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU, vốn đang thiếu hụt ngân sách, đang phải đối mặt với áp lực tài trợ cho Ukraine trong hai năm tới do Kyiv đang gặp khó khăn về tài chính, cùng với những nỗ lực khai thác tài sản của Nga đang được tăng cường khi Mỹ thúc đẩy một sáng kiến ​​mới nhằm giải quyết xung đột. Các nhà kinh tế ước tính Ukraine đang đối mặt với thâm hụt ngân sách khoảng 53 tỷ đô la mỗi năm trong giai đoạn 2025-2028, chưa bao gồm khoản tài trợ quân sự bổ sung.

