Cuba cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Mỹ tiến hành hành động quân sự

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel ngày 19/5 cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Cuba sẽ dẫn tới “đổ máu” và gây hậu quả nghiêm trọng đối với hòa bình, ổn định khu vực.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội X, ông Díaz-Canel khẳng định Cuba “không phải là mối đe dọa” đối với bất kỳ quốc gia nào.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế, trong đó có Axios, dẫn nguồn tin tình báo cho rằng Cuba đã tiếp nhận hơn 300 thiết bị bay không người lái quân sự và được cho là đã thảo luận khả năng sử dụng trong các kịch bản tấn công nhằm vào căn cứ hải quân Mỹ tại Vịnh Guantanamo, tàu chiến Mỹ và thành phố Key West (bang Florida). Phía Cuba bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng đây là thông tin sai lệch nhằm tạo cớ cho khả năng can thiệp quân sự.

Trong khi đó, tại thủ đô Havana, một bộ phận người dân bày tỏ sẵn sàng phản ứng nếu xảy ra tấn công, song cũng có ý kiến kêu gọi đối thoại và giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Quốc kỳ Cuba và Mỹ được đặt cạnh nhau bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Havana, Cuba, ngày 13/5/2024. Ảnh: Reuters.

Quan hệ Cuba – Mỹ tiếp tục diễn biến căng thẳng trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Cuba được cho là chịu thêm sức ép kinh tế liên quan đến việc Mỹ hạn chế nguồn cung năng lượng từ Venezuela từ đầu năm.

Chính phủ Mỹ cùng ngày 19/5 đã công bố áp đặt trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba, trong đó có Bộ trưởng Truyền thông, một số lãnh đạo quân sự cấp cao và cơ quan tình báo chính của nước này.

Mỹ khẳng định các biện pháp này là một phần trong chiến dịch rộng hơn nhằm gia tăng sức ép đối với La Habana, bao gồm việc hạn chế nguồn thu năng lượng và các mạng lưới cung ứng từ bên ngoài.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.