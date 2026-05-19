Nga và Belarus tập trận hạt nhân

Nga và Belarus đã khởi động cuộc tập trận hạt nhân chung tại Belarus, với sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân hai nước, trong bối cảnh căng thẳng an ninh giữa Nga và NATO tiếp tục gia tăng ở châu Âu.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 18/5 cho biết, cuộc diễn tập tập trung vào triển khai bí mật, cơ động đường dài và huấn luyện khả năng chuẩn bị phóng vũ khí từ các địa điểm không được lên kế hoạch trước. Các đơn vị quân đội Nga và Belarus cũng thực hành vận chuyển vũ khí tới các bãi phóng mô phỏng và chuẩn bị cho tình huống tác chiến.

Theo Minsk, đây là “hoạt động huấn luyện theo kế hoạch”, không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không gây đe dọa đối với an ninh khu vực.

Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus từ năm 2023 theo đề nghị của Minsk. Năm ngoái, Moscow tiếp tục đưa hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow vẫn kiểm soát việc sử dụng các loại vũ khí này.

Belarus, quốc gia có chung biên giới với Nga, Ukraine và ba nước thành viên NATO, cho rằng việc tăng cường năng lực phòng thủ là cần thiết trước các hoạt động quân sự ngày càng gia tăng của NATO tại Đông Âu, đặc biệt ở Ba Lan. Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố, Minsk “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc củng cố quốc phòng.

Diễn biến trên diễn ra sau khi truyền thông Ba Lan cuối tháng 4 đưa tin, Warsaw và Paris đang xem xét tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung, bao gồm cả kịch bản tấn công thông thường và hạt nhân nhằm vào Nga và Belarus. Thông tin này xuất hiện không lâu sau cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk về tăng cường hợp tác quân sự song phương.

Ông Tusk khi đó nhấn mạnh hợp tác quốc phòng giữa hai nước “không có giới hạn”, kể cả trong lĩnh vực hạt nhân và các cuộc tập trận chung. Trong khi đó, ông Macron cho biết không loại trừ khả năng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân của Pháp tới Ba Lan.

Phía Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc cho rằng Moscow có ý định tấn công NATO, đồng thời cho rằng các kế hoạch tập trận hạt nhân giữa Pháp và Ba Lan phản ánh xu hướng “quân sự hóa và hạt nhân hóa hơn nữa của châu Âu”.

Thu Uyên

Nguồn: RT.