EU và Ấn Độ thúc đẩy “kỷ nguyên mới” trong quan hệ song phương

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU và Ấn Độ đang bước vào “kỷ nguyên năng động mới” trong quan hệ song phương, trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Thụy Điển và thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, công nghệ và quốc phòng với các đối tác châu Âu.

Ngày 17/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thành phố Gothenburg của Thụy Điển trong chặng dừng thứ hai thuộc chuyến công du 5 nước châu Âu.

Tại Gothenburg, ông Modi đã hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đồng thời tham dự Diễn đàn Bàn tròn doanh nghiệp châu Âu nhằm gặp gỡ lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của châu Âu và Ấn Độ.

Trong phát biểu tại diễn đàn, bà Ursula von der Leyen tái khẳng định cam kết triển khai thỏa thuận thương mại tự do giữa EU và Ấn Độ, được mô tả là “mẹ của mọi thỏa thuận”, mà hai bên đã ký tại New Delhi hồi tháng 1 năm nay và dự kiến hoàn tất vào cuối năm.

Theo giới chức EU, thỏa thuận bao phủ gần 2 tỷ dân và khoảng 1/4 sản lượng kinh tế toàn cầu, trở thành hiệp định thương mại song phương lớn nhất mà mỗi bên từng ký kết, trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng chịu tác động từ các yếu tố địa chính trị.

Theo nội dung thỏa thuận, Ấn Độ sẽ xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế đối với 96,6% hàng hóa xuất khẩu từ EU, trong khi EU sẽ tự do hóa 99,5% dòng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ trong vòng 7 năm.

Tuy nhiên, bà von der Leyen nhấn mạnh thương mại mới chỉ là “một nửa phương trình”, đồng thời cho rằng bước tiếp theo cần đạt được là một thỏa thuận đầu tư giữa hai bên.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đây là “mảnh ghép còn thiếu” trong tiến trình tăng cường hợp tác kinh tế giữa EU và Ấn Độ. Bà khẳng định: “Kỷ nguyên năng động mới trong quan hệ EU - Ấn Độ mở ra những cơ hội mang tính lịch sử và chúng tôi quyết tâm tận dụng điều đó”.

Theo kế hoạch, ông Modi sẽ tiếp tục tới Oslo, Nauy để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Bắc Âu lần thứ ba với sự tham dự của lãnh đạo Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Iceland.

Chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Modi sẽ kết thúc tại Italy vào ngày 20/5 với cuộc gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews