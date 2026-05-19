Nga tiết lộ lịch trình chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 19-20/5 và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến công du được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ song phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Xinhua.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước hữu nghị, láng giềng tốt và hợp tác Nga - Trung Quốc, phản ánh quan hệ giữa hai nước đang ở “mức cao chưa từng có”.

Ngày 18/5, ông Ushakov cho biết, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Putin gồm nhiều bộ trưởng, quan chức cấp cao Điện Kremlin cùng lãnh đạo các tập đoàn và ngân hàng nhà nước lớn của Nga, trong đó có Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến tiến hành cả hội đàm hẹp lẫn hội đàm mở rộng, tập trung thảo luận các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương cũng như các diễn biến quốc tế lớn. Hai bên dự kiến ký khoảng 40 văn kiện hợp tác, bao gồm tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga - Trung.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov hé lộ lịch trình chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin. Ảnh: The Moscow Times.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng được cho là sẽ thông qua một tuyên bố riêng liên quan thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng một kiểu quan hệ quốc tế mới.

Trợ lý Điện Kremlin đồng thời bác bỏ các đồn đoán cho rằng thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Putin có liên quan tới các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo ông Ushakov, việc chuẩn bị cho chuyến công du đã được khởi động ngay sau cuộc điện đàm trực tuyến giữa ông Putin và ông Tập hồi tháng 2 năm nay.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đặt “kỳ vọng rất cao” vào chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin tới Trung Quốc.

Ông Peskov nói thêm: “Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa dạng với Trung Quốc, mà chúng tôi và những người bạn Trung Quốc gọi là quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, ưu tiên”.

Ông khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc rất đa dạng: "Ngoài hợp tác thương mại và kinh tế, chúng tôi đang tích cực tăng cường đối thoại trong lĩnh vực giáo dục”.

Quan hệ Nga - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục được thúc đẩy mạnh trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, tài chính và hợp tác chiến lược, trong bối cảnh Moscow tăng cường xoay trục sang châu Á và Bắc Kinh đẩy mạnh vai trò trong các cấu trúc đa phương toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: RT