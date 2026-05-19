Mỹ tiếp tục gia hạn miễn trừ trừng phạt dầu Nga

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thông báo gia hạn thêm một tháng cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô Nga đã được bốc lên tàu chở dầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran kéo dài gần 3 tháng tiếp tục gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải năng lượng huyết mạch của thế giới.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 18/5 thông báo gia hạn thêm một tháng cơ chế miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô Nga đã được bốc lên tàu chở dầu.

Theo giấy phép miễn trừ do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành, các quốc gia vẫn được phép mua dầu Nga đã ở trên biển thêm một tháng nữa, cho đến ngày 17/6. Đây là lần gia hạn thứ ba kể từ khi cơ chế này được đưa ra hồi tháng 3 và tiếp tục được kéo dài trong tháng 4.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết quyết định này nhằm duy trì nguồn cung dầu trên thị trường toàn cầu, giúp “ổn định thị trường dầu thô vật chất” và bảo đảm nguồn cung cho những quốc gia dễ tổn thương nhất về năng lượng. Ông cũng cho rằng biện pháp này sẽ hạn chế khả năng Trung Quốc tích trữ dầu giá rẻ của Nga, đồng thời cho biết Washington sẵn sàng cấp thêm các giấy phép đặc biệt cho những nước gặp khó khăn nghiêm trọng về năng lượng.

Tuy nhiên, quyết định trên đã vấp phải nhiều chỉ trích. Các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho rằng động thái này vô tình giúp Moscow hưởng lợi từ giá dầu cao và tiếp tục phục vụ cho chiến dịch quân sự. Ukraine cũng nhiều lần phản đối việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Trước đó, ngày 16/5, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu thô của Nga, song lại bất ngờ đảo ngược động thái này qua thông báo mới nhất của Bộ trưởng Bessent.

Giới chức Mỹ lo ngại nếu không áp dụng biện pháp miễn trừ, giá dầu thế giới có thể tăng vọt lên khoảng 150 USD/thùng.

Hiện tại, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ trong phiên giao dịch ngày 18/5 tăng khoảng 2%, lên mức xấp xỉ 103 USD/thùng.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Politico