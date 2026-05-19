Nhật Bản, Liên Hợp Quốc tăng cường hợp tác giữa bất ổn toàn cầu

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres mới đây khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và Liên Hợp Quốc, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi (bên phải) và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bắt tay tại văn phòng thủ tướng ở Tokyo vào ngày 18 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Kyodo

Tại cuộc hội kiến ở Tokyo ngày 18/5, Thủ tướng Sanae Takaichi nhấn mạnh, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đối mặt nhiều thách thức như tình hình Trung Đông, xung đột tại Ukraine và các nguy cơ đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, việc tăng cường phối hợp và đoàn kết trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bà Takaichi khẳng định, sự ủng hộ của Nhật Bản đối với chủ nghĩa đa phương lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Thủ tướng Takaichi cũng cho biết Tokyo sẽ tiếp tục thúc đẩy cải cách Liên Hợp Quốc, bao gồm cải cách Hội đồng Bảo an và Sáng kiến UN80, đồng thời tăng cường bảo vệ pháp quyền quốc tế dựa trên Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bà đồng thời hoan nghênh việc Hội nghị Điều phối của Ban Chấp hành Hệ thống Liên Hợp Quốc (CEB) lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản và cũng là lần đầu tiên tại châu Á, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Nhật Bản gia nhập tổ chức này.

Về phần mình, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá, Nhật Bản là “đối tác hào phóng và đáng tin cậy”, bày tỏ sự cảm ơn những đóng góp của Tokyo đối với các hoạt động của Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, đồng thời nhấn mạnh cải cách Liên Hợp Quốc là “ưu tiên tuyệt đối”.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề liên quan tới Triều Tiên, bao gồm chương trình hạt nhân, tên lửa và tình hình Trung Đông.

Buổi tiếp đón do Thủ tướng Takaichi chủ trì dành cho các lãnh đạo cơ quan Liên Hợp Quốc và các quan chức khác đến thăm Nhật Bản. Ảnh: Kyodo

Trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 4 ngày, ông Guterres cũng tham dự một hội thảo tại Tokyo nhân kỷ niệm 70 năm Nhật Bản gia nhập Liên Hợp Quốc. Tại đây, ông nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân là lý tưởng chung của cả Nhật Bản và Liên Hợp Quốc, đồng thời nhắc lại vai trò đặc biệt của Nhật Bản với tư cách quốc gia duy nhất từng hứng chịu bom nguyên tử trong chiến tranh.

Minh Phương

Nguồn: The Mainichi, APT