Ông Trump hoãn tấn công Iran theo đề nghị của các nước Vùng Vịnh

Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ thông báo hoãn cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra trong ngày 19/5, sau khi nhận được đề nghị từ lãnh đạo Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Tehran được cho là đang bước vào giai đoạn “nghiêm túc”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 18/5, ông Trump cho biết các nhà lãnh đạo vùng Vịnh tin tưởng vẫn còn cơ hội đạt được một thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột hiện nay, đồng thời bảo đảm Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông đã chỉ thị quân đội Mỹ không triển khai cuộc tấn công theo kế hoạch, nhưng vẫn đặt lực lượng trong trạng thái sẵn sàng để tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn “bất cứ lúc nào” nếu các cuộc thương lượng thất bại.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Mỹ công khai tiết lộ việc Washington từng lên kế hoạch tấn công Iran trong tuần này. Trước đó, ông liên tục đưa ra các cảnh báo cứng rắn nhằm vào Tehran sau khi trở về từ chuyến công du Trung Quốc. Cuối tuần qua, ông Trump tuyên bố “đồng hồ đang đếm ngược” và cảnh báo sẽ “không còn gì sót lại” đối với Iran nếu nước này không nhanh chóng đạt được một thỏa thuận.

Theo truyền thông Mỹ, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất mới của Washington thông qua vai trò trung gian của Pakistan. Đề xuất mới của Tehran tập trung vào việc chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt hàng hải, trong khi các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân sẽ được tiếp tục thảo luận ở giai đoạn sau.

Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran cho biết Washington đã đưa ra một danh sách gồm 5 yêu cầu, trong đó có việc Tehran chỉ duy trì hoạt động tại một cơ sở hạt nhân và chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài. Washington cũng yêu cầu Tehran chấm dứt hành động quân sự tại mọi khu vực.Tuy nhiên, Iran khẳng định vẫn sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz.

Theo giới quan sát, việc Mỹ tạm hoãn hành động quân sự đã phần nào giúp hạ nhiệt lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng chiến lược của thị trường năng lượng toàn cầu.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Euronews