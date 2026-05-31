Nga-Ukraine cáo buộc lẫn nhau sau vụ tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia

Tình hình an ninh tại Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia đang rơi vào trạng thái báo động đỏ sau vụ một thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công vào tòa nhà tuabin thuộc Tổ máy số 6. Vụ việc kích hoạt làn sóng cáo buộc và bác bỏ gay gắt giữa Moscow và Kiev, cùng lời cảnh báo đanh thép từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Một UAV tấn công vào tòa nhà tuabin thuộc Tổ máy số 6, nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Tass.

Chiều 30/5, Tổng giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexey Likhachev thông báo một UAV chiến đấu của Ukraine đã đánh trúng và làm thủng một phần tường của tòa nhà tuabin Tổ máy số 6. Ông Likhachev nhấn mạnh chiếc UAV này được điều khiển thông qua cáp quang – công nghệ cho phép loại trừ hoàn toàn khả năng đây là một vụ tấn công ngoài ý muốn.

Ngay sau cáo buộc này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra một thảm họa “Chernobyl mới”, đồng thời đe dọa về các biện pháp đáp trả đối xứng nhằm vào các nhà máy hạt nhân của Ukraine hoặc của các quốc gia thành viên NATO.

Ngay sau đó, Ukraine bác bỏ các cáo buộc từ phía Nga. Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine khẳng định nước này không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia và luôn tuân thủ các quy định của luật nhân đạo quốc tế.

Kiev cũng cho rằng các cáo buộc từ Moskva chưa được chứng minh bằng bằng chứng cụ thể, đồng thời khẳng định không sở hữu các thiết bị không người lái điều khiển bằng cáp quang có tầm hoạt động đủ để tiếp cận khu vực nhà máy.

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nhấn mạnh: “Tấn công vào các cơ sở hạt nhân giống như đang đùa với lửa”. Ảnh: IAEA.

Giữa lúc quan ngại về an toàn hạt nhân gia tăng, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc, nhấn mạnh sự cố này đe dọa nghiêm trọng đến cả “7 trụ cột không thể thiếu” về bảo đảm an toàn hạt nhân trong xung đột, cũng như “5 nguyên tắc cụ thể” nhằm bảo vệ nhà máy.

Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các hành động quân sự gia tăng xung quanh nhà máy, người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc khẳng định: “Tấn công vào các cơ sở hạt nhân giống như đang đùa với lửa”.

Trước đó, ngày 27/5, nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng đã bị mất hoàn toàn kết nối điện thoại cố định và Internet suốt 12 giờ, đợt gián đoạn thông tin dài nhất kể từ khi nổ ra xung đột, làm dấy lên nỗi lo ngại ngày càng lớn trong cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra một sự cố hạt nhân tại khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Kyivindependent.