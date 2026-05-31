Cuba tiến hành diễn tập quân sự quy mô toàn quốc, tăng cường năng lực phòng thủ

Ngày 31/5, Cuba đã triển khai các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và củng cố năng lực phòng thủ trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cuba triển khai các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin quốc tế, hoạt động diễn tập được tiến hành đồng loạt tại nhiều địa phương, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, lực lượng dự bị và các đơn vị phòng thủ địa phương. Nội dung huấn luyện tập trung vào các tình huống ứng phó khẩn cấp, bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng.

Truyền thông nhà nước Cuba cho biết các cuộc diễn tập nằm trong chương trình nâng cao năng lực quốc phòng thường niên, trong đó nước này coi việc duy trì trạng thái sẵn sàng là yếu tố then chốt nhằm bảo vệ chủ quyền và ổn định quốc gia. Các hoạt động diễn tập bao gồm triển khai lực lượng cơ động, huấn luyện phòng thủ khu vực, diễn tập chỉ huy – điều hành và các kịch bản ứng phó trong điều kiện khẩn cấp. Một số khu vực cũng tiến hành diễn tập gắn với công tác phòng thủ dân sự, huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội và lực lượng tại chỗ.

Giới chức Cuba nhấn mạnh các cuộc diễn tập mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, đồng thời khẳng định mục tiêu chính là nâng cao khả năng tự vệ trong mọi tình huống.

Cuba cho biết các cuộc diễn tập nằm trong chương trình nâng cao năng lực quốc phòng thường niên. Ảnh: AFP.

Theo đánh giá của một số hãng tin quốc tế, việc Cuba đẩy mạnh diễn tập quy mô lớn phản ánh định hướng tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, trong bối cảnh quốc gia Caribe này tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và an ninh khu vực.

Trước đó, Cuba đã nhiều lần tổ chức các cuộc diễn tập quân sự trên phạm vi rộng, kết hợp giữa lực lượng vũ trang và dân quân, như một phần trong học thuyết phòng thủ tổng thể của quốc gia.

Hiện chưa có thông tin về việc thay đổi chính sách quốc phòng hay leo thang căng thẳng liên quan trực tiếp đến các cuộc diễn tập lần này.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, Granma.