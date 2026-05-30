Ông Trump: "Chưa có tổng thống nào bị đối xử bất công như tôi"

Một cuộc đối đầu pháp lý và chính trị gay gắt vừa nổ ra tại Washington. Một thẩm phán liên bang Mỹ đã chính thức ra phán quyết yêu cầu gỡ bỏ tên của Tổng thống Donald Trump khỏi một trong những công trình văn hóa quốc gia mang tính biểu tượng bậc nhất của nước Mỹ- Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Trung tâm Kennedy). Ngay sau phán quyết, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích, tuyên bố lịch sử nước Mỹ chưa từng có vị tổng thống nào bị hệ thống tư pháp đối xử bất công đến như vậy, đồng thời đang tìm kiếm biện pháp thay thế.

Tổng thống Trump vẫy tay khi đến dự lễ tốt nghiệp tại Học viện Cảnh sát biển Hoa Kỳ. Ảnh: AP

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 29/5 đã ra phán quyết yêu cầu xóa tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (Kennedy Center), đồng thời tạm thời ngăn chặn kế hoạch đóng cửa địa điểm văn hóa mang tính biểu tượng này để tiến hành cải tạo quy mô lớn.

Trong phán quyết, Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã vượt quá thẩm quyền khi đơn phương đổi tên cơ sở thành “Trung tâm Trump Kennedy”. Theo ông Cooper, Quốc hội Mỹ là cơ quan đã đặt tên cho trung tâm và cũng là cơ quan duy nhất có quyền thay đổi tên gọi này.

Thẩm phán yêu cầu các bị đơn phải gỡ bỏ tên ông Trump khỏi mặt tiền tòa nhà cũng như tất cả tài liệu chính thức trong vòng 14 ngày.

Ngay sau phán quyết, Tổng thống Trump chỉ trích quyết định của tòa án và tuyên bố sẽ từ bỏ kế hoạch cải tạo, đồng thời chuyển quyền kiểm soát trung tâm trở lại Quốc hội.

Tranh cãi lớn nhất hiện nay giữa Tổng thống Donald Trump và Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Kennedy (Washington D.C.) xoay quanh phán quyết của tòa án buộc gỡ bỏ tên ông Trump khỏi trung tâm, cùng quyết định đóng cửa hai năm để đại tu cơ sở này. Năm 2025, một hội đồng quản trị do ông Trump bổ nhiệm đã bỏ phiếu thông qua việc thêm tên ông vào công trình nghệ thuật quốc gia này, đổi tên chính thức thành Trung tâm Trump-Kennedy

Tên của ông Trump đã được thêm vào tòa nhà hồi tháng 12 năm 2025. Ảnh: AFP

Phe chỉ trích và các dân biểu Đảng Dân chủ (dẫn đầu bởi bà Joyce Beatty) đã đệ đơn kiện. Họ viện dẫn đạo luật thành lập năm 1964 quy định đây là “đài tưởng niệm sống” duy nhất dành riêng cho cố Tổng thống John F. Kennedy và việc gắn tên ông Trump là hoàn toàn trái luật

Phán quyết mới nhất của tòa án đánh dấu một thất bại pháp lý lớn đối với nỗ lực lưu danh của vị tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đồng thời cho thấy nỗ lực dùng quyền lực hành chính để định hướng lại gu thẩm mỹ và kiểm soát tư tưởng nghệ thuật quốc gia của ông hoàn toán có thể bị lật ngược bới con đường tố tụng

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, CNN, BBC