Ngoại trưởng Anh công du Trung Quốc và Ấn Độ

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper sẽ bắt đầu chuyến công du Trung Quốc từ ngày mai (01/6) trước khi tới Ấn Độ vào cuối tuần tới, trong bối cảnh London đẩy mạnh tiếp xúc với các đối tác lớn nhằm thảo luận những vấn đề quốc tế cấp bách như tình hình tại eo biển Hormuz, xung đột Nga - Ukraine và đợt bùng phát dịch Ebola gần đây.

Theo thông báo của Chính phủ Anh, bà Cooper sẽ hội đàm với người đồng cấp chủ nhà Vương Nghị và Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính vào ngày 2/6. Sau đó, Ngoại trưởng Anh sẽ tới thành phố Thâm Quyến, trung tâm công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, để tham dự các hoạt động tập trung vào lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chuyến thăm diễn ra vài tháng sau chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Anh Keir Starmer hồi tháng 1. Trong cuộc gặp khi đó, Thủ tướng Starmer và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ, đánh dấu nỗ lực cải thiện quan hệ song phương sau nhiều năm căng thẳng. Ông Starmer cũng trở thành Thủ tướng Anh đầu tiên thăm Trung Quốc trong vòng 8 năm.

Chính phủ Công đảng của Thủ tướng Starmer hiện coi việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc là một trong những ưu tiên đối ngoại quan trọng, đồng thời tìm kiếm thêm động lực cho nền kinh tế Anh vốn đang tăng trưởng chậm.

Theo thông báo của Chính phủ Anh, sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Trung Quốc, bà Cooper dự kiến sẽ đến Ấn Độ vào ngày 4/6. Tại đây, bà sẽ có các cuộc gặp với Ngoại trưởng nước chủ nhà S. Jaishankar cùng đại diện giới doanh nghiệp, học giả và các đối tác đang tham gia triển khai sáng kiến “Tầm nhìn Anh - Ấn 2035”, khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa hai nước.

Năm ngoái, Anh và Ấn Độ đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường giữa hai bên. Tuy nhiên, quá trình triển khai thỏa thuận gần đây đã gặp trở ngại do các biện pháp hạn chế nhập khẩu thép mới của Anh.

Chính phủ Anh nhấn mạnh, chuyến công du của Ngoại trưởng Cooper tới hai cường quốc kinh tế lớn của châu Á sẽ tập trung vào việc phối hợp giải quyết những thách thức toàn cầu quan trọng nhất hiện nay, đồng thời tăng cường hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và an ninh quốc tế.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters