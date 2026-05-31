Iran khẳng định kiểm soát eo biển Hormuz, căng thẳng với Mỹ chưa hạ nhiệt

Ngày 30/5, Iran tuyên bố tiếp tục duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn đối với eo biển Hormuz trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt đối đầu quân sự và dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa hàng hải vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng.

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 29/5/2026. Ảnh: Reuters.

Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya - cơ quan điều phối quân sự cấp cao của Iran - khẳng định việc quản lý eo biển Hormuz thuộc thẩm quyền của các lực lượng vũ trang nước này. Tehran yêu cầu mọi tàu thương mại, tàu chở dầu và phương tiện hàng hải khi đi qua khu vực phải tuân thủ các tuyến đường được chỉ định và được sự chấp thuận của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran cũng cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ hành động nào của các lực lượng quân sự nước ngoài nhằm can thiệp vào hoạt động quản lý hàng hải hoặc cản trở lưu thông tại eo biển Hormuz. Theo hãng thông tấn Fars, trong vòng 24 giờ qua đã có 20 tàu được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này dưới sự phối hợp của Hải quân IRGC và các cơ quan hàng hải Iran.

Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi về một thỏa thuận có thể giúp chấm dứt các biện pháp phong tỏa đối đầu tại eo biển Hormuz sau nhiều tuần căng thẳng quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tham dự cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington D.C. ngày 27/5/2026. Ảnh: Reuters.

Ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn an ninh tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để xem xét đề xuất thỏa thuận với Iran. Trước đó, ông Trump cho biết Washington sẵn sàng dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran nếu Tehran mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, loại bỏ các thủy lôi trong khu vực và cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định, hai bên vẫn đang trao đổi thông điệp và chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào. Các nguồn tin Iran cũng bác bỏ một số nội dung mà phía Mỹ đề cập, đồng thời cho biết Tehran yêu cầu được giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa như điều kiện cho giai đoạn đàm phán tiếp theo.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn, tình hình trên thực địa tiếp tục diễn biến phức tạp. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết ngày 30/5, lực lượng nước này đã sử dụng tên lửa Hellfire để vô hiệu hóa tàu hàng M/V Lian Star treo cờ Gambia khi tàu đang di chuyển trên vùng biển quốc tế hướng tới một cảng của Iran tại Vịnh Oman. Giới quan sát nhận định, những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Washington và Tehran vẫn ở mức cao bất chấp các nỗ lực ngoại giao.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Al Jarezza.