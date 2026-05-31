Thủ tướng Lebanon cáo buộc Israel thực hiện chính sách “đốt sạch”, giao tranh tiếp diễn bất chấp nỗ lực hòa đàm

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 30/5 cáo buộc Israel đang theo đuổi chính sách “đốt sạch” tại miền Nam Lebanon thông qua các cuộc không kích và chiến dịch quân sự quy mô lớn, trong khi giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.

Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam phát biểu trước truyền thông. Ảnh: NNA.

Phát biểu trước báo giới, ông Salam cho rằng Israel đang thực hiện các hành động mang tính “trừng phạt tập thể” khi phá hủy các thị trấn, làng mạc và buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa. Theo nhà lãnh đạo Lebanon, những biện pháp quân sự này sẽ không mang lại an ninh hay ổn định lâu dài cho Israel.

Tuy vậy, Thủ tướng Salam khẳng định chính phủ Lebanon vẫn theo đuổi con đường đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột. Ông thừa nhận các cuộc đàm phán hiện nay chưa bảo đảm thành công, song nhấn mạnh đây là lựa chọn ít tổn thất nhất đối với Lebanon và người dân nước này.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Israel và Lebanon đang có những bước tiến nhất định. Ngày 30/5, các phái đoàn quân sự của hai nước đã tham gia cuộc gặp tại Washington nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm và giảm căng thẳng dọc khu vực biên giới.

Phó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby cho biết cuộc đối thoại diễn ra mang tính xây dựng và sẽ tạo cơ sở cho các cuộc tiếp xúc chính trị giữa hai bên trong thời gian tới. Theo ông Colby, các cuộc thảo luận quân sự đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao do Mỹ bảo trợ.

Cảnh tượng sau cuộc không kích của Israel vào làng Kfar Tibnit ở miền Nam Lebanon, được ghi lại từ khu vực Marjayoun. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, trên thực địa, tình hình vẫn tiếp tục leo thang. Nhiều gia đình đã phải sơ tán khỏi thành phố Nabatieh ở miền Nam Lebanon sau khi quân đội Israel mở rộng hoạt động quân sự và tiến tới các vị trí phía Bắc sông Litani.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nước này đang tăng cường chiến dịch chống lực lượng Hezbollah tại miền Nam Lebanon. Ông khẳng định quân đội Israel đã giành quyền kiểm soát một số vị trí chiến lược và đạt được những kết quả đáng kể trong các hoạt động quân sự gần đây.

Về phần mình, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng rocket nhằm vào thị trấn Kiryat Shmona ở miền Bắc Israel. Nhóm vũ trang này cho rằng các cuộc tấn công là hành động đáp trả những gì họ mô tả là các vi phạm thỏa thuận ngừng bắn từ phía Israel.

Trước diễn biến căng thẳng kéo dài, Liên hợp quốc tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo và an ninh tại khu vực, đồng thời kêu gọi Israel rút lực lượng khỏi các khu vực nằm ngoài “Đường Vàng” (Yellow Line) – ranh giới giám sát do quốc tế công nhận. Tổ chức này cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu các bên không kiềm chế và quay trở lại bàn đàm phán.

Thanh Hằng

Nguồn: Aawsat, Ddindia.