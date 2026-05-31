Mỹ có thể đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi châu Âu

Báo Welt am Sonntag của Đức ngày 30/5 dẫn một nguồn tin giấu tên từ Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch đẩy nhanh tiến trình rút quân khỏi các căn cứ quân sự tại châu Âu và dự kiến sẽ trình bày đề xuất này với các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng tới.

Báo Welt am Sonntag của Đức: Mỹ có thể đẩy nhanh kế hoạch rút quân khỏi châu Âu. Ảnh: DW

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Washington đã công bố kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức hồi tháng 5. Động thái này được nhiều nhà quan sát đánh giá là hệ quả của những bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và các đồng minh châu Âu liên quan đến cuộc xung đột với Iran.

Đức hiện là nơi đồn trú của khoảng 35.000 quân nhân Mỹ đang tại ngũ, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở châu Âu. Trong nhiều thập niên qua, nước này được xem là một trong những trung tâm chiến lược quan trọng nhất của quân đội Mỹ tại lục địa già, đóng vai trò then chốt trong các hoạt động hậu cần, chỉ huy và triển khai lực lượng của NATO.

Khi công bố kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại Đức hồi tháng trước, Lầu Năm Góc cho biết quá trình rút quân dự kiến sẽ được hoàn tất trong khoảng từ 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên, theo báo Welt am Sonntag, Washington hiện đang xem xét khả năng đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch này.

Tờ báo của Đức không nêu rõ mức độ đẩy nhanh sẽ ra sao, cũng như những căn cứ hoặc địa điểm cụ thể nào có thể bị ảnh hưởng. Nguồn tin cho biết các phương án điều chỉnh sẽ được phía Mỹ trình bày tại Hội nghị Điều phối lực lượng NATO, dự kiến diễn ra vào tháng tới.

Theo các nhà phân tích, nếu được triển khai, việc Mỹ giảm nhanh hơn sự hiện diện quân sự tại châu Âu có thể làm dấy lên những lo ngại mới về năng lực phòng thủ của NATO trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức. Một số quốc gia châu Âu từ lâu đã bày tỏ quan ngại về khả năng Washington thu hẹp cam kết an ninh đối với lục địa này.

Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin do báo Welt am Sonntag đăng tải.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters