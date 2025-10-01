Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Trong bối cảnh cuộc giao tranh Nga Ukraine vẫn tiếp diễn, lo ngại an toàn hạt nhân gia tăng khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia - cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu đã bị cắt khỏi lưới điện trong 7 ngày liên tiếp. Ông nhấn mạnh, đây là lần mất điện kéo dài nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, gọi đây là tình huống “chưa từng xảy ra”.

Trong thông điệp ngày 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang phải vận hành hoàn toàn bằng máy phát điện diesel sau khi đường dây điện bên ngoài bị cắt do các cuộc tấn công của Nga.

Ông cho biết hệ thống này không được thiết kế cho tình huống khẩn cấp kéo dài, một máy phát đã hỏng, và cáo buộc Nga tiếp tục pháo kích cản trở việc sửa chữa.

Zelensky nhấn mạnh đây là “mối đe dọa cho tất cả mọi người” và yêu cầu đưa vấn đề ra quốc tế.

Nhà máy Zaporizhzhia, nhà máy điện lớn nhất châu Âu với sáu lò phản ứng, đã bị quân đội Nga chiếm giữ trong những tuần đầu tiên của cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 và mỗi bên thường xuyên cáo buộc bên kia về các cuộc tấn công gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân. Hiện tại, nhà máy không sản xuất điện, nhưng cần điện để đảm bảo nhiên liệu trong các lò phản ứng luôn mát và không xảy ra hiện tượng tan chảy.

Đây là lần thứ 10 kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, nhà máy bị ngắt kết nối khỏi lưới điện.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đây là sự cố mất điện lần thứ 10 kể từ khi xung đột nổ ra. Dù 6 lò phản ứng đã ngừng hoạt động, cơ sở vẫn cần điện để làm mát nhằm ngăn ngừa sự cố hạt nhân.

IAEA cho biết đang điều tra và trước đó từng ghi nhận nhiều vụ pháo kích gần nhà máy.

Tổng giám đốc Rafael Grossi cảnh báo, tình trạng bạo lực quanh cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu đã trở thành “chuyện thường xuyên trong cuộc chiến khốc liệt này”.

