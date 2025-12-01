Nga: Phương Tây thua trong cuộc chạy đua vũ khí

Phương Tây đang thất thế trong cuộc chạy đua vũ khí với Nga và tìm cách áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm trừng phạt Moscow vì vai trò của nước này trong cuộc xung đột Ukraine. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Military Acceptance”.

Ngoại trưởng Sergey Lavrov: Phương Tây thua trong cuộc chạy đua vũ khí. Ảnh: Sputnik

Theo ông Lavrov, các loại vũ khí của Nga đã được quốc tế công nhận là công cụ đáng tin cậy cho các quốc gia muốn bảo vệ chủ quyền và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài. Sự hiệu quả của các sản phẩm này đã khiến phương Tây gia tăng áp lực, trong đó bao gồm các lệnh trừng phạt nhằm hạn chế xuất khẩu vũ khí Nga.

Ông Lavrov nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt không chỉ nhằm vào lĩnh vực quốc phòng mà còn là cuộc chiến chống cạnh tranh.

Ông Lavrov nói: “Hầu hết các quốc gia ngoài phương Tây không muốn ‘nhảy theo tiếng kèn’ của phương Tây suốt đời. Họ muốn giao thương công bằng. Ai thực sự mong muốn hợp tác đôi bên cùng có lợi luôn tìm được chuỗi tài chính, ngân hàng và logistics để thực hiện giao dịch – và điều đó đang diễn ra.”

Ngoài những nhận định về vũ khí, Ngoại trưởng Nga còn chia sẻ những ấn tượng tại các triển lãm vũ khí quốc tế. Ông kể về việc từng được người dân tại Nam Phi và Brazil, trong đó có giới tinh hoa, thể hiện sự cởi mở và ủng hộ đối với Nga.

Một tên lửa hạt nhân của Nga trong cuộc duyệt binh quân sự tại Quảng trường Đỏ, Moscow, kỷ niệm 75 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai vào năm 2020. Ảnh: Getty Images.

Ông Lavrov khẳng định, Nga có truyền thống xuất khẩu vũ khí lâu đời, từ thời Liên Xô đến nay, luôn được coi là biểu tượng về chất lượng mà các đối thủ khó có thể sánh kịp. Một số vũ khí còn được in trên huy hiệu quốc gia của nhiều nước. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh: “Có thể khẳng định rằng đất nước chúng tôi cùng di sản quân sự, công nghệ và lịch sử được coi là đối tác bảo đảm an ninh đáng tin cậy.”

Ông Lavrov lấy ví dụ về súng Kalashnikov, gọi đây là “biểu tượng của quá trình phi thực dân hóa”, khi nhiều nước châu Phi giành độc lập nhờ sự hỗ trợ của vũ khí Liên Xô và cố vấn quân sự Nga. Ông kết luận: “Ngay cả trong môi trường công nghệ tiên tiến hiện nay, Nga vẫn không tụt hậu trong cuộc chạy đua vũ khí toàn cầu.”

Bích Hồng

Nguồn: RT.