Nga khẳng định không để xảy ra chạy đua vũ khí hạt nhân mới

Ngày 13/11, Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga Sergei Shoigu khẳng định, Moscow sẽ không để xảy ra cuộc đua vũ khí hạt nhân mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Ảnh: Sputnik.

Phát biểu với hãng tin RIA Novosti, ông Shoigu cho biết, Nga đã ghi nhận các tuyên bố của một số quan chức Mỹ về khả năng nối lại thử nghiệm hạt nhân, cũng như việc châu Âu đẩy mạnh củng cố năng lực quốc phòng.

Ông nhấn mạnh: “Nga sẽ không bao giờ cho phép một cuộc chạy đua mới xảy ra, bất kể ý muốn của các nước khác”, đồng thời khẳng định Nga sẽ tiếp tục làm mọi việc để bảo đảm ổn định chiến lược.

Theo ông, kho vũ khí hạt nhân của Nga chỉ phục vụ mục đích răn đe và bảo đảm an ninh quốc gia, chứ không nhằm tạo ra sự leo thang hay đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang mới. Shoigu cho rằng việc các nước thúc đẩy hiện đại hóa kho vũ khí chiến lược đang làm gia tăng nguy cơ bất ổn, và Moscow tiếp tục kêu gọi các bên tuân thủ các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế. Quan chức Nga đồng thời nhấn mạnh nước này sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết để duy trì an ninh chiến lược nhưng vẫn cam kết hành động một cách có trách nhiệm, tránh để thế giới rơi vào vòng xoáy đối đầu hạt nhân.

Kho vũ khí hạt nhân của Nga chỉ phục vụ mục đích răn đe và bảo đảm an ninh quốc gia. Ảnh: Reuters.

Cũng theo ông Sergei Shoigu, Nga và Mỹ có trách nhiệm đặc biệt trong duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu, ngoài ra ông cũng kêu gọi Washington tuân thủ đầy đủ các cam kết cấm thử hạt nhân và tham gia đối thoại mang tính xây dựng nhằm giảm rủi ro xung đột.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ có biện pháp đối ứng nếu Mỹ chính thức bỏ lệnh cấm thử hạt nhân.

Theo phát ngôn Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin chưa ra lệnh chuẩn bị thử nghiệm, mà mới chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng phân tích và đề xuất phương án phản ứng phù hợp trước các động thái từ Washington. Đồng thời nhấn mạnh, Nga luôn ủng hộ việc duy trì các cơ chế kiểm soát và hạn chế vũ khí hạt nhân, nhưng nếu Mỹ lựa chọn phá vỡ các khuôn khổ này, điều đó sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm và buộc Nga phải điều chỉnh học thuyết quân sự cũng như biện pháp răn đe của mình.

Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Moscow vẫn ưu tiên đối thoại và minh bạch chiến lược, song sẽ không đứng ngoài nếu cán cân an ninh quốc tế bị đe dọa.

Thu Uyên

Nguồn: RT, Tass