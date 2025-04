Moscow có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị phương Tây tấn công

Nga duy trì quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp phương Tây xâm lược, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với TASS.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu.

Bình luận của Shoigu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance cảnh báo Washington có thể từ bỏ nỗ lực đàm phán giải pháp hòa bình ở Ukraine nếu không sớm đạt được tiến triển trong thỏa thuận này.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Donald Trump đã đảo ngược chính sách của Mỹ đối với cuộc chiến, gây sức ép buộc Ukraine phải đồng ý ngừng bắn trong khi giảm bớt áp lực đối với Nga.

Shoigu, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong hơn một thập kỷ cho đến khi chuyển sang làm người đứng đầu hội đồng an ninh quyền lực trong cuộc cải tổ chính phủ năm ngoái, đã trích dẫn những sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân của Moscow được Tổng thống Vladimir Putin phê duyệt vào tháng 11 năm ngoái.

Theo các điều khoản mới, Nga có thể cân nhắc tấn công hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công thông thường vào Nga hoặc đồng minh Belarus của nước này “gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến chủ quyền và (hoặc) toàn vẹn lãnh thổ của họ”.

"...trong trường hợp các quốc gia nước ngoài có hành động thù địch gây đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga, đất nước chúng tôi coi việc áp dụng các biện pháp đối xứng và không đối xứng cần thiết để ngăn chặn các hành động đó và ngăn ngừa chúng tái diễn là hợp pháp", Shoigu nói.

Theo quan chức này, hoạt động răn đe hạt nhân “đang được thực hiện đối với các quốc gia và liên minh quân sự coi Nga là kẻ thù tiềm tàng và sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc lực lượng vũ trang thông thường có năng lực quân sự đáng kể”.

Ngoài ra, những hành động như vậy cũng liên quan đến các quốc gia cung cấp lãnh thổ và tài nguyên của họ để chuẩn bị và thực hiện hành vi xâm lược chống lại Nga.

“Các mục tiêu đảm bảo toàn vẹn không gian phòng thủ thống nhất của Nga và Belarus và thực hiện chung các sự kiện về răn đe chiến lược đã được ghi nhận trong Khái niệm an ninh của Nhà nước liên bang và Hiệp ước bảo đảm an ninh giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus được phê duyệt vào tháng 12/2024, được xây dựng với sự tham gia trực tiếp của hội đồng an ninh của cả hai nước”, Shoigu kết luận.

TD