Tổng thống Mỹ siết chặt nhập cư trong năm 2026, bất chấp làn sóng phản đối

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt hơn vào năm 2026 với hàng tỷ USD ngân sách bổ sung, bao gồm cả việc tiến hành nhiều cuộc đột kích tại các nơi làm việc - ngay cả khi các phản ứng trái chiều đang gia tăng trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm tới.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) rà soát người nhập cư. Ảnh: Reuters

Các quan chức Nhà Trắng ngày 21/12 cho biết, số vụ bắt giữ sẽ “bùng nổ” khi ICE và Cơ quan Tuần tra Biên giới mở rộng lực lượng, trong khi hàng trăm nghìn người nhập cư từ Haiti, Venezuela và Afghanistan mất quyền tạm trú, mở rộng nhóm có thể bị trục xuất.

Tổng thống Donald Trump đã điều động đặc vụ nhập cư đến các thành phố lớn của Mỹ, rà soát các khu dân cư. Trong thời gian gần đây, đặc vụ liên bang đã tiến hành một số cuộc đột kích quy mô lớn vào các doanh nghiệp, nhưng họ phần lớn tránh đột kích các trang trại, nhà máy và các doanh nghiệp có tầm quan trọng về kinh tế, dù nghi ngờ các đơn vị này có sử dụng lao động nhập cư bất hợp pháp.

Dự kiến, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và lực lượng tuần tra biên giới sẽ nhận được thêm 170 tỷ USD kinh phí cho đến tháng 9-2029 - mức tăng ngân sách khổng lồ so với hiện tại (khoảng 19 tỷ USD/năm). Các quan chức cho biết, nước Mỹ đã có kế hoạch tuyển dụng thêm hàng nghìn đặc vụ, mở các trung tâm giam giữ người nhập cư mới và hợp tác với các công ty bên ngoài để truy tìm những người không có đủ tư cách pháp lý.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump hứa sẽ trục xuất 1 triệu người nhập cư mỗi năm. Tính đến nay, khoảng 622.000 người nhập cư đã bị trục xuất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Các kế hoạch trục xuất mở rộng được đưa ra bất chấp những dấu hiệu phản đối ngày càng tăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Business Standard

Miami, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến dịch trấn áp của Tổng thống Donald Trump do dân số nhập cư đông đảo, đã bầu thị trưởng đảng Dân chủ đầu tiên trong gần 3 thập kỷ vào tuần trước. Đây được cho là là phản ứng của người dân trước chính sách cứng rắn của vị Tổng thống đảng Cộng hòa. Nhiều cuộc thăm dò dư luận cho thấy, mối lo ngại của các cử tri ngày càng gia tăng do chính sách trục xuất người nhập cư ồ ạt.

Tỷ lệ ủng hộ tổng thể đối với Tổng thống Donald Trump về chính sách nhập cư đã giảm từ 50% vào tháng 3 xuống còn 41% vào giữa tháng 12. Sự bất an ngày càng tăng của công chúng tập trung vào việc các đặc vụ liên bang đeo mặt nạ và thậm chí sử dụng hơi cay khi lục soát các khu dân cư, bắt giữ người tình nghi.

Lê Hà.

Nguồn: U.S News. Reuters.