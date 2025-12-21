Dấu ấn thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 33: Bản lĩnh và sự chuyển mình mạnh mẽ

SEA Games 33 trên đất Thái Lan đã khép lại sau hơn 20 ngày tranh tài, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực với tổng cộng 278 huy chương (87 HCV, 81 HCB, 110 HCĐ). Hòa vào thành công ấy, thể thao Thanh Hóa với 16 vận động viên (VĐV), 2 huấn luyện viên (HLV) tham dự trong thành phần Đoàn thể thao Việt Nam, đã đóng góp những thành tích ấn tượng, để lại những dấu ấn đậm nét về ý chí vượt khó cũng như chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ sang các môn Olympic.

VĐV Quách Thị Lan giành HCV nội dung 400m rào tại SEA Games 33.

Những tấm huy chương vàng đầy cảm xúc

Giữa “chảo lửa” Thái Lan, nơi áp lực từ khán giả nhà là thử thách cực đại, những “chiến binh” đến từ xứ Thanh đã thể hiện bản lĩnh kiên cường để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Mở màn cho “bảng vàng” thành tích là sự trở lại ngoạn mục của VĐV Quách Thị Lan. Tấm HCV nội dung 400m rào nữ là tấm HCV cá nhân đầu tiên và cũng là dấu ấn cuối cùng của Lan tại đấu trường SEA Games - một khoảnh khắc đong đầy cảm xúc khiến người hâm mộ không khỏi rưng rưng.

Tiếp nối niềm vui, Nguyễn Thị Phương Hậu - “cô gái vàng” của Muay Thanh Hóa đã tạo nên cơn địa chấn ngay tại thánh địa Muay của người Thái. Đối mặt với VĐV chủ nhà trong sức ép khủng khiếp từ khán đài, Phương Hậu đã khiến cả nhà thi đấu phải “câm lặng” bằng màn trình diễn áp đảo, giành HCV hạng cân 60kg nữ đầy thuyết phục.

Đỉnh cao của cảm xúc phải kể đến màn lội ngược dòng không tưởng của U22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam. Trong chiến thắng 3-2 nghẹt thở ấy, dấu giày của những người con xứ Thanh in đậm trên mặt cỏ sân vận động Rajamangala. Cầu thủ Nguyễn Thái Sơn sau khi vào sân đã giúp thay đổi hoàn toàn cục diện tuyến giữa. Cầu thủ này còn trực tiếp “kiến tạo” tình huống dẫn quả phạt đền để Đình Bắc rút ngắn tỷ số. Còn cầu thủ Lê Văn Thuận với quả phạt góc khó chịu buộc đối thủ phản lưới nhà, gỡ hòa 2-2. Và chính sự ăn ý của bộ đôi Thái Sơn - Văn Thuận trong hiệp phụ đã mở ra cơ hội để Thanh Nhàn ấn định chiến thắng, khép lại một kỳ đại hội như mơ cho bóng đá nam Việt Nam.

Viết nên những trang sử mới

SEA Games 33 còn được nhớ đến là kỳ đại hội của những “lần đầu tiên” lịch sử.

Lần đầu tiên, bơi lội Thanh Hóa có huy chương khu vực với tấm HCĐ 4x100m tự do của VĐV Phạm Thị Vân. Chưa dừng lại ở đó, “kình ngư” quê Ngọc Lặc này còn tiếp tục cùng đồng đội lập kỳ tích với tấm HCĐ nội dung 4x200m tự do - nội dung mà trước đó bơi Việt Nam chưa từng có huy chương.

Trên đường chạy Marathon khắc nghiệt nhất, khi niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam Hoàng Thị Ngọc Hoa gục ngã ở km thứ 40, cô gái nhỏ nhắn Bùi Thị Thu Hà của điền kinh Thanh Hóa đã viết nên câu chuyện cổ tích về ý chí. Cán đích ở vị trí thứ 3 với thành tích 2 giờ 54 phút 40 giây, và Thu Hà đã ngất lịm ngay sau vạch đích. Tấm HCĐ ấy quý hơn vàng, bởi đó là tấm huy chương Marathon đầu tiên của điền kinh Thanh Hóa trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games.

Tương tự là dấu ấn của bộ môn Jujitsu với những người tiên phong như Nguyễn Thị Thanh Trúc, Lê Đức Cường. Dù chỉ có cơ hội tranh tài ở nội dung đồng đội hỗn hợp, Thanh Trúc vẫn thi đấu như một chiến binh, toàn thắng các bài thi để cùng đồng đội giành HCB - thành tích đầu tiên của Jujitsu Thanh Hóa tại các kỳ SEA Games.

Bên cạnh vinh quang, thể thao Thanh Hóa cũng có những khoảng lặng đầy tiếc nuối, như khi Vũ Văn Kiên tuột chiến thắng ở bán kết Pencak Silat chỉ trong 4 giây cuối, hay Lê Thị Bích lỡ hẹn với tấm huy chương Triathlon. Nhưng chính những “nốt trầm” ấy càng làm tôn lên sự khốc liệt và giá trị của những tấm huy chương đã giành được.

Chiến lược đầu tư trọng điểm và sự chuyển mình mạnh mẽ

Nhìn lại SEA Games 33, thành công lớn nhất của thể thao Thanh Hóa không chỉ nằm ở số lượng huy chương mà ở chất lượng và xu hướng chuyển dịch.

VĐV Phương Hậu (phải) giành HCV đầy thuyết phục trên đất Thái.

Theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh, dù gặp nhiều khó khăn khi các môn thế mạnh như Vovinam, lặn bị cắt bỏ, đoàn Thanh Hóa vẫn đạt hiệu suất thi đấu đáng kinh ngạc: 14/16 VĐV tham dự có huy chương (tỷ lệ 87,5%). Tổng cộng, các VĐV trong đoàn giành 3 HCV, 2 HCB và 7 HCĐ. Đặc biệt, 58,3% số huy chương đến từ các môn Olympic như điền kinh, bơi, cử tạ, bắn cung và bóng đá. Những gương mặt trẻ như Trần Xuân Dũng (Cử tạ), Nguyễn Trọng Hải (Bắn cung - VĐV Bắn cung đầu tiên của Thanh Hóa dự SEA Games) hay Dương Thị Hải Quyên (18 tuổi, HCB Pencak Silat) cho thấy tiềm năng to lớn của lứa kế cận.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự khẳng định: “Thành tích tại SEA Games 33 là minh chứng rõ nét cho tính đúng đắn trong định hướng đầu tư trọng điểm, tinh gọn và chuyên sâu mà thể thao Thanh Hóa đang thực hiện. Đặc biệt, việc chuyển dịch mạnh mẽ sang các nhóm môn Olympic và ASIAD không chỉ giúp nâng cao vị thế của thể thao tỉnh nhà, mà còn góp phần tạo nền tảng bền vững ở các đấu trường quốc tế. Dù đối mặt với nhiều khó khăn khi một số nội dung thế mạnh bị cắt giảm, nhưng sự tỏa sáng của các VĐV trẻ ở những môn thể thao cơ bản cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng và sở hữu một lực lượng kế cận chất lượng, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn”.

Đằng sau vinh quang là đóng góp thầm lặng của đội ngũ HLV tài năng của thể thao Thanh Hóa trong thành phần ban huấn luyện các đội tuyển quốc gia, như Trần Văn Sỹ (Điền kinh, 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ), Nguyễn Văn Hùng (Pencak Silat, 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ). Bên cạnh đó, những người con gốc gác quê hương Thanh Hóa như xạ thủ Trịnh Thu Vinh (4 HCV, phá 3 kỷ lục) hay võ sĩ Pencak Silat Nguyễn Duy Tuyến (lần thứ 5 giành HCV SEA Games) cũng tỏa sáng rực rỡ, góp phần làm rạng danh thêm truyền thống đất và người xứ Thanh.

SEA Games 33 khép lại, nhưng dư âm về những nỗ lực phi thường của Quách Thị Lan, Phạm Thị Vân, Bùi Thị Thu Hà... sẽ còn đọng lại mãi. Đó là động lực để thể thao Thanh Hóa tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ thể thao nước nhà.

Bài và ảnh: Hoàng Sơn