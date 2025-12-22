Quan hệ Ấn Độ - Bangladesh bên bờ vực khủng hoảng

Ngày 21/12, Ấn Độ thông báo đình chỉ vô thời hạn việc cấp thị thực tại Chittagong (Bangladesh), viện dẫn các lý do an ninh. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa New Delhi và chính phủ lâm thời Bangladesh đang xấu đi nghiêm trọng sau khi bà Sheikh Hasina rời bỏ quyền lực vào tháng 8 năm ngoái.

Ấn Độ đình chỉ vô thời hạn việc cấp thị thực Bangladesh vì lý do an ninh. Ảnh: Ummid

Vụ việc sẽ tác động trực tiếp đến hàng triệu công dân Bangladesh thường xuyên sang Ấn Độ, đẩy mối quan hệ giữa hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nhất trong nhiều năm qua sau một loạt các động thái ngoại giao cứng rắn từ phía New Delhi.

Động thái mới đặt trong bối cảnh tình hình an ninh tại Bangladesh bất ổn sau các cuộc biểu tình bạo lực liên quan đến cái chết của lãnh đạo thanh niên Sharif Osman Hadi.

Theo thông báo chính thức, quyết định có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên ngoại giao và người dân. Lãnh sự quán Ấn Độ cho biết việc tiếp nhận hồ sơ thị thực tại Chittagong đã bị đình chỉ vô thời hạn và chỉ được nối lại sau khi tình hình an ninh được đánh giá là bảo đảm. Động thái này được đưa ra sau một số sự cố an ninh nhằm vào các cơ sở liên quan đến Ấn Độ tại Bangladesh trong những ngày gần đây.

Trước đó, cái chết của ông Sharif Osman Hadi – một trong những thủ lĩnh của phong trào sinh viên từng góp phần dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ cựu Thủ tướng Sheikh Hasina – đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình lan rộng tại nhiều địa phương. Tại thủ đô Dhaka, cũng như một số thành phố lớn khác, đã xuất hiện các cuộc tuần hành với khẩu hiệu mang màu sắc chống Ấn Độ.

Người biểu tình hô khẩu hiệu trước trụ sở báo Prothom Alo sau khi tin tức về cái chết của nhà hoạt động nổi tiếng Sharif Osman Hadi được truyền về nước từ Singapore, tại Dhaka, Bangladesh, thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP

Đáng chú ý, trong một số vụ việc bạo lực sau đó, nhà riêng của Phó Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Chittagong đã bị ném đá, làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về mức độ an toàn của các cơ sở ngoại giao và nhân viên Ấn Độ. Trước diễn biến này, New Delhi đã nhanh chóng rà soát và điều chỉnh các biện pháp bảo vệ tại các phái bộ ngoại giao ở Bangladesh.

Ấn Độ hiện cũng tăng cường an ninh tại các văn phòng ngoại giao khác ở nước láng giềng. Cảnh sát Bangladesh cho biết lực lượng an ninh đã được triển khai bổ sung nhằm ngăn chặn nguy cơ các nhóm quá khích lợi dụng tình hình bất ổn để kích động bạo lực và phá hoại.

Những diễn biến trên cho thấy tình hình chính trị -xã hội tại Bangladesh tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt quan hệ song phương Ấn Độ - Bangladesh vào thế căng thẳng kéo dài trong thời gian tới.

Nhật Lệ

Nguồn: Wion news, The Hindu