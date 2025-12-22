Cộng hòa Síp công bố ưu tiên nhiệm kỳ Chủ tịch EU

Cộng hòa Síp đã công bố các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) từ ngày 1/1/2026, với trọng tâm là tăng cường an ninh – quốc phòng, quản lý di cư, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của EU và tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh châu Âu đối mặt nhiều thách thức địa chính trị.

Tổng thống Cộng hòa Síp công bố ưu tiên nhiệm kỳ Chủ tịch EU. Ảnh: Eualive

Tổng thống Cộng hòa Síp Nicos Christodoulides ngày 22/12 đã trình bày chương trình nghị sự cho nhiệm kỳ Chủ tịch EU kéo dài sáu tháng của nước này, nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “một Liên minh tự chủ nhưng cởi mở với thế giới”. Ông khẳng định Síp sẵn sàng đảm nhận vai trò điều phối và đại diện tiếng nói chung của 27 quốc gia thành viên EU.

Theo Tổng thống Christodoulides, nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Síp diễn ra trong thời điểm then chốt, khi xung đột Nga–Ukraine vẫn tiếp diễn và châu Âu phải đối mặt với những thách thức địa chính trị gay gắt, thử thách sự đoàn kết, gắn kết và khả năng ứng phó của khối.

Chương trình nghị sự của Cộng hòa Síp xoay quanh năm trụ cột chính, trong đó an ninh và quốc phòng được đặt lên hàng đầu. Síp cam kết thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng chủ chốt của EU, đẩy nhanh việc triển khai Sách Trắng về Quốc phòng châu Âu cũng như Lộ trình sẵn sàng quốc phòng đến năm 2030. Nước này cũng coi việc củng cố quan hệ xuyên Đại Tây Dương và hợp tác EU–NATO là nền tảng bảo đảm an ninh châu Âu, đồng thời ưu tiên tự do hàng hải và an ninh các tuyến vận tải biển.

Di cư được xác định là một vấn đề an ninh trọng yếu trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Síp. Tổng thống Christodoulides cho biết nước này sẽ thúc đẩy việc thực thi đầy đủ Hiệp ước về Di cư và Tị nạn của EU, đồng thời tăng cường cơ chế hồi hương người di cư không đủ điều kiện lưu trú.

Về kinh tế, Cộng hòa Síp đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của EU thông qua đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường an ninh năng lượng bằng các tuyến cung ứng thay thế với chi phí hợp lý, cũng như củng cố chủ quyền số nhằm giảm phụ thuộc bên ngoài.

Síp vạch ra tầm nhìn cho nhiệm kỳ Chủ tịch EU với vai trò “người trung gian đáng tin cậy”. Ảnh: Eualive

Síp cũng cam kết thúc đẩy tiến trình mở rộng EU, trong đó Ukraine được xác định là ưu tiên hàng đầu. Nhiệm kỳ Chủ tịch EU của nước này sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trên các mặt ngoại giao, chính trị, kinh tế, quân sự, năng lượng và nhân đạo. Bên cạnh đó, Síp sẽ tăng cường quan hệ của EU với các nước láng giềng phía Nam và phía Đông, khu vực Vùng Vịnh, đồng thời thúc đẩy hợp tác thông qua Hành lang Kinh tế Ấn Độ – Trung Đông – châu Âu.

Về các giá trị chung, Síp đặt trọng tâm vào củng cố nhà nước pháp quyền, bảo đảm nhà ở giá phải chăng, giảm nghèo, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, thúc đẩy bình đẳng giới và cải thiện chính sách sức khỏe tâm thần. Nước này cũng sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán liên quan đến Khung tài chính đa niên của EU giai đoạn 2028–2034, với mục tiêu đạt được một khuôn khổ định hướng vào tháng 6/2026.

Nhiệm kỳ Chủ tịch EU của Síp diễn ra trong bối cảnh EU đồng thời phải xử lý nhiều vấn đề gai góc khác, bao gồm cải cách chính sách nông nghiệp và tranh luận xung quanh hiệp định thương mại Mercosur.

Bích Hồng

Nguồn: Euronews