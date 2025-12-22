Australia siết luật kiểm soát súng và biểu tình sau thảm kịch Bondi

Ngày 22/12, Nghị viện bang New South Wales, Australia được triệu tập để xem xét và bỏ phiếu đối với một loạt dự luật mới, trong đó có đề xuất siết chặt quyền sở hữu súng, cấm trưng bày các biểu tượng khủng bố và đặt thêm hạn chế đối với hoạt động biểu tình. Động thái này được đưa ra sau vụ xả súng hàng loạt tại bãi biển Bondi ở Sydney, sự kiện gây chấn động dư luận trên toàn quốc.

Australia siết luật kiểm soát súng và biểu tình sau thảm kịch Bondi. Ảnh: BBC

Thảm kịch tại Bondi không chỉ gây chấn động Australia mà còn đẩy chính quyền bang New South Wales vào vòng tranh luận chính trị căng thẳng, khi các dự luật về kiểm soát súng, biểu tình và chống cực đoan được đưa ra thảo luận khẩn cấp tại nghị viện. Theo dự thảo, số lượng súng tối đa mà một cá nhân được phép sở hữu sẽ bị giới hạn ở 4 khẩu. Một số nhóm đặc thù, như nông dân hoặc những người có nhu cầu nghề nghiệp đặc biệt, có thể được phép sở hữu nhiều hơn, nhưng tối đa không quá 10 khẩu.

Dự thảo về cải cách luật súng tại Australia hiện đang vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ các nhóm vận động hành lang ngành súng, sau thảm kịch xả súng tại Bondi làm dấy lên đề xuất lập sổ đăng ký súng toàn quốc, siết chặt kiểm soát súng bắn nhanh và triển khai chương trình mua lại súng quy mô lớn. Hiện nay, luật của New South Wales không đặt ra giới hạn cụ thể về số lượng súng, miễn là người sở hữu có thể chứng minh được lý do chính đáng với cảnh sát. Theo một báo cáo của Australian Broadcasting Corporation - đài phát thanh truyền hình công cộng quốc gia của Australia, có hơn 50 người trong bang đang sở hữu trên 100 khẩu súng mỗi người, con số thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh tranh luận về an ninh công cộng.

Ngoài luật vũ khí, các dự luật mới còn đề xuất trao thêm quyền cho cảnh sát trong việc yêu cầu người tham gia biểu tình hoặc mít tinh tháo khẩu trang che mặt. Chính quyền bang cho rằng biện pháp này sẽ hỗ trợ công tác nhận diện và phòng ngừa các hành vi bạo lực.

Trong khi đó, các lãnh đạo cộng đồng Do Thái đã kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia để làm rõ vụ tấn công tại Bondi. Lời kêu gọi này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của giới chính trị và công chúng.

Lãnh đạo đảng đối lập Tự do, bà Sussan Ley đã công khai ủng hộ đề xuất thành lập ủy ban hoàng gia. Trong cuộc họp báo ngày 21/12, bà cho biết đã kêu gọi Thủ tướng Anthony Albanese gặp gỡ để xem xét lại các điều khoản tham chiếu cho một cuộc điều tra độc lập.

Chính phủ cho biết họ đã liên tục lên án chủ nghĩa bài Do Thái trong hai năm qua và thông qua luật hình sự hóa các phát ngôn thù hận. Australia cũng đã trục xuất đại sứ Iran sau khi cáo buộc Tehran chỉ đạo hai vụ đốt phá mang tính bài Do Thái.

Sau vụ thảm sát Port Arthur, Australia đã công bố một chương trình mua lại súng và bảo đảm việc giao nộp khoảng 640.000 khẩu súng bị cấm trên toàn quốc. Tổng chi phí bồi thường cho các chủ sở hữu vào khoảng 201 triệu USD.

Lê Hà.

Nguồn: Sky News Australia, Reuters, The Guardian.