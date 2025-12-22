Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay cải tổ ngoại giao, gần 30 đại sứ bị triệu hồi

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành một đợt cải tổ mạnh mẽ trong bộ máy ngoại giao khi quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ và quan chức cấp cao đang công tác ở nước ngoài, nhằm tái định hình chính sách đối ngoại theo ưu tiên “Nước Mỹ trên hết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh tay cải tổ ngoại giao, triệu hồi gần 30 đại sứ. Ảnh: AP

Hãng tin AP ngày 22/12 đưa tin, người đứng đầu phái bộ ngoại giao Mỹ tại ít nhất 29 quốc gia đã được thông báo vào tuần trước rằng nhiệm kỳ của họ sẽ kết thúc vào tháng 1 tới. Hai quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các thông báo này được gửi trong khuôn khổ điều chỉnh nhân sự nội bộ của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các đại sứ bị triệu hồi đều được bổ nhiệm dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Joe Biden, nhưng từng vượt qua đợt rà soát nhân sự ban đầu trong những tháng đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump, vốn chủ yếu nhắm vào các vị trí do bổ nhiệm chính trị. Tuy nhiên, từ giữa tuần qua, họ bắt đầu nhận được thông báo chính thức từ Washington về việc sắp rời nhiệm sở.

Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, những nhà ngoại giao này không bị mất việc mà sẽ trở về Washington để đảm nhận các nhiệm vụ khác trong ngành ngoại giao, nếu có nguyện vọng. Theo thông lệ, đại sứ Mỹ phục vụ theo quyết định của Tổng thống, dù thời gian công tác thường kéo dài từ ba đến bốn năm.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về số lượng cụ thể hay danh tính các đại sứ bị ảnh hưởng, song khẳng định đây là “một quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ chính quyền nào”. Cơ quan này nhấn mạnh rằng đại sứ là “đại diện cá nhân của Tổng thống” và Tổng thống có quyền bảo đảm các cá nhân được bổ nhiệm ở nước ngoài thúc đẩy hiệu quả chương trình nghị sự “Nước Mỹ trên hết”.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper phát biểu tại cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 13 tháng 9 năm 2023. Ảnh: The Investor

Châu Phi là khu vực chịu tác động lớn nhất, với đại sứ Mỹ tại 13 quốc gia bị triệu hồi, gồm Burundi, Cameroon, Cape Verde, Gabon, Bờ Biển Ngà, Madagascar, Mauritius, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Somalia và Uganda. Khu vực châu Á đứng thứ hai với sáu quốc gia bị ảnh hưởng, gồm Fiji, Lào, Quần đảo Marshall, Papua New Guinea, Philippines và Việt Nam.

Tại châu Âu, bốn quốc gia có đại sứ Mỹ bị điều chỉnh là Armenia, Bắc Macedonia, Montenegro và Slovakia. Ngoài ra, danh sách còn gồm hai nước Trung Đông là Algeria và Ai Cập; hai nước Nam và Trung Á là Nepal và Sri Lanka; cùng hai quốc gia ở Tây bán cầu là Guatemala và Suriname.

Động thái này đã làm dấy lên quan ngại trong một bộ phận các nghị sĩ Mỹ và tổ chức công đoàn đại diện cho các nhà ngoại giao Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: AP.