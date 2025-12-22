Pháp đóng siêu tàu sân bay mới thay thế tàu Charles de Gaulle

Tổng thống Emmanuel Macron ngày 21/12 thông báo Pháp sẽ xây dựng một tàu sân bay mới, đánh dấu bước tăng cường năng lực hải quân lớn nhất của Paris trong gần hai thập niên qua.

Tổng thống Macron đã có cuộc gặp với binh sĩ Pháp đóng quân tại UAE và xác nhận rằng Pháp đặt mục tiêu đóng một tàu sân bay mới. Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra trước các binh sĩ Pháp tại căn cứ quân sự ở Abu Dhabi (UAE), nơi ông Macron tới thăm, chúc Giáng sinh và hội đàm về quan hệ song phương.

Nếu được hoàn thiện, đây sẽ là tàu chiến lớn nhất từng được đóng tại châu Âu, giữ vai trò trung tâm trong khả năng răn đe hạt nhân của Pháp cũng như nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường tự chủ quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mặn mà với việc hỗ trợ an ninh cho lục địa này.

Theo Reuters, tổng thống Pháp cho biết quyết định khởi động chương trình quy mô lớn này đã được thông qua trong tuần này. Tàu sân bay mới dự kiến thay thế tàu Charles de Gaulle vào cuối những năm 2030, tiếp tục giữ vai trò soái hạm của hải quân Pháp.

Charles de Gaulle (R91) là tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Đây là soái hạm của Hải quân Pháp và cũng là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới không thuộc sở hữu của Hải quân Hoa Kỳ. tàu đã phục vụ kể từ năm 2001, tham gia nhiều chiến dịch quốc tế, từ Iraq đến Sahel và Đông Địa Trung Hải. Tuy nhiên, vì tuổi đời và chi phí duy trì ngày càng cao, Paris đã quyết định khởi động dự án thay thế để duy trì vai trò chủ chốt trên các vùng biển chiến lược toàn cầu.

Pháp muốn thay thế tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle vào năm 2038. Ảnh: AFP

Phát biểu trước binh sĩ, ông Macron nhấn mạnh rằng, Pháp cần duy trì vị thế cường quốc trên biển. Ông Macron khẳng định, dự án này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quốc gia mà còn là minh chứng cho trình độ công nghiệp và công nghệ của Pháp, phục vụ mục tiêu bảo vệ tự do hàng hải trong bối cảnh địa chính trị thế giới đầy biến động.

Ông Macron nói: “Chúng ta phải mạnh để được nể trọng, nhất là trên biển. Tôi đã quyết định trang bị cho nước Pháp một tàu sân bay mới, phù hợp với hai đạo luật lập kế hoạch quân sự gần đây và sau một quá trình đánh giá toàn diện”

Trong chuyến thăm, ông Macron dự kiến gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan để thảo luận việc củng cố quan hệ chiến lược, đặc biệt trong an ninh- quốc phòng, chống ma túy và phối hợp hàng hải.

Theo France 24, Pháp kỳ vọng mở rộng hỗ trợ từ UAE trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Nhiều trùm ma túy bị truy nã được cho là đã ẩn náu tại Dubai và sở hữu khối tài sản lớn tại đây.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, DW