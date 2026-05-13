Chủ tịch Triều Tiên kêu gọi tăng cường năng lực bộ binh và pháo binh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa kêu gọi tăng cường năng lực bộ binh và pháo binh trong chuyến thị sát các cơ sở công nghiệp quốc phòng trọng điểm của nước này.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 13/5 đã tới kiểm tra một số doanh nghiệp sản xuất vũ khí nhằm đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất quốc phòng trong nửa đầu năm 2026.

Tại một nhà máy sản xuất đạn dược, ông nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống sản xuất các loại đạn đa năng độ chính xác cao, đạn chuyên dụng và đạn huấn luyện theo nhiều cỡ nòng khác nhau. Đặc biệt, ông nhấn mạnh, việc tăng cường hỏa lực súng cối và pháo binh, đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh hiện đại hóa các cơ sở sản xuất vũ khí nhỏ và đạn dược. Ông cũng đề cập kế hoạch xây dựng tổ hợp sản xuất pháo binh chuyên dụng và nhà máy sản xuất vũ khí dành cho lực lượng bắn tỉa nhằm đáp ứng nhu cầu tương lai của quân đội.

Ông Kim kêu gọi các doanh nghiệp quốc phòng nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua đổi mới quy trình, tối ưu hóa quản lý công nghệ và nhân lực, đồng thời siết chặt hệ thống kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tham gia đoàn thị sát có nhiều quan chức quốc phòng và công nghiệp quân sự cấp cao của Triều Tiên, trong đó có Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Jo Chun-ryong và Phó Giám đốc Ban Công nghiệp Quân nhu Kim Jong-sik.

Trước đó, trong chuyến thị sát một cơ sở quốc phòng hôm 6/5, ông Kim cho biết, Triều Tiên có kế hoạch triển khai loại pháo tự hành 155 mm mới cho các đơn vị pháo binh tầm xa ngay trong năm nay.

Theo giới phân tích Hàn Quốc, các động thái gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đang tập trung tăng cường sức mạnh cho lực lượng bộ binh và pháo binh, song song với thúc đẩy hiện đại hóa quân đội.

Minh Phương

Nguồn: Yonhap, YTN, Chosun