Ông Trump: Mỹ có thể xử lý vấn đề Iran không cần sự hỗ trợ của Trung Quốc

Phát biểu trước báo giới trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ không cần sự hỗ trợ của Bắc Kinh để giải quyết xung đột với Iran, trong bối cảnh triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài tiếp tục gặp nhiều khó khăn và tình hình tại eo biển Hormuz vẫn diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước báo giới trước thềm hội nghị cấp cao tại Bắc Kinh. Ảnh: The Guardian

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Mỹ có thể xử lý vấn đề Iran “theo cách này hay cách khác”, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn duy trì lập trường cứng rắn đối với Tehran.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận vấn đề Iran với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các cuộc gặp diễn ra từ ngày 14-15/5 tại Bắc Kinh. Giới phân tích nhận định Washington có thể thúc đẩy Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng nhằm khuyến khích Tehran nối lại đàm phán với Mỹ.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar. Ảnh: Bộ ngoại giao Pakistan

Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/5, người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar, kêu gọi Islamabad tiếp tục tăng cường vai trò trung gian hòa giải và đóng góp vào việc xử lý phù hợp các vấn đề liên quan tới eo biển Hormuz. Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực và vai trò trung gian của Pakistan trong việc thúc đẩy đối thoại Mỹ - Iran và hỗ trợ kéo dài thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Về phần mình, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar đã thông báo với phía Trung Quốc về các nỗ lực trung gian gần đây của Pakistan nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp với Bắc Kinh nhằm duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Phía Mỹ cũng có quan điểm tương tự về vai trò trung gian của Pakistan. Phát biểu trước khi rời Mỹ lên đường thăm Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington chưa có ý định thay thế vai trò trung gian của Pakistan trong đối thoại với Iran, đồng thời đánh giá Islamabad đang làm tốt nhiệm vụ này.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, The Guardian