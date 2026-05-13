Giới chức Mỹ - Nhật - Hàn thảo luận trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Trung

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đang thực hiện chuyến công du Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh Washington tăng cường tham vấn với các đồng minh chủ chốt tại châu Á trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14/5.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc làm việc tại Nhật Bản với Thủ tướng Sanae Takaichi. Ảnh: Japan today

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có các cuộc làm việc tại Nhật Bản với Thủ tướng Sanae Takaichi, Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công Thương Nhật Bản trong ngày 12/5.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quan hệ Mỹ - Trung gần đây cũng như các thách thức an ninh - kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhật Bản nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp với Mỹ trong chuỗi cung ứng, đặc biệt là khoáng sản chiến lược và công nghệ trí tuệ nhân tạo, nhằm giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington mong muốn đạt “tiến triển nhanh và ổn định” trong thỏa thuận đầu tư với Tokyo, đồng thời đánh giá cao mức độ phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong kiểm soát biến động thị trường tiền tệ và hợp tác kinh tế - an ninh.

Điểm đáng chú ý trong chuyến thăm Nhật Bản là việc Mỹ không đưa ra sức ép trực tiếp liên quan đến vấn đề đồng yên yếu, đồng thời không phản đối các biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối của Tokyo. Điều này được xem là dấu hiệu cho thấy Washington ưu tiên ổn định quan hệ tài chính với đồng minh trong giai đoạn nhạy cảm.

Ông Scott Bessent cũng có các cuộc gặp với tổng thống Hàn Quốc và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Seoul.

Sau chuyến thăm Nhật Bản, ông Scott Bessent tiếp tục tới Hàn Quốc và có các cuộc gặp với lãnh đạo nước chủ nhà và với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, người đang có chuyến thăm và làm việc ở Seoul.

Tại Seoul, các cuộc trao đổi tập trung vào vấn đề thương mại, thuế quan, đầu tư, chuỗi cung ứng và các vấn đề an ninh khu vực. Hai bên cũng thảo luận về tình hình quốc tế, trong đó có những diễn biến tại Trung Đông và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giới quan sát cho rằng chuỗi hoạt động ngoại giao của Bộ trưởng Tài chính Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc phản ánh nỗ lực của Washington trong việc củng cố phối hợp với các đồng minh châu Á, trước khi bước vào các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bích Hồng

Nguồn: AA, Jiji Press, YTN