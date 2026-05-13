Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất

Diễn đàn Đầu tư Syria - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) lần thứ nhất đã khai mạc tại thủ đô Damas, Syria, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng hợp tác kinh tế giữa Syria và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất tổ chức tại Damas (Syria), ngày 12/5. Ảnh: SANA.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Syria - UAE lần thứ nhất tổ chức tại Damas (Syria) ngày 12/5, Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani Al Zeyoudi cho biết kim ngạch thương mại phi dầu mỏ song phương đã đạt mức kỷ lục 1,4 tỷ USD trong năm 2025, tăng 132% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Al Zeyoudi, đà tăng trưởng này mở ra triển vọng mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ diễn đàn kéo dài hai ngày, Syria và UAE đã đạt được hàng loạt thỏa thuận sơ bộ liên quan đến các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, xây dựng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, hàng không và logistics.

Diễn đàn được tổ chức tại Phủ Tổng thống Syria, với sự tham dự của nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa, các bộ trưởng và quan chức cấp cao của hai nước.

Ông Mohamed Alabbar, nhà sáng lập tập đoàn bất động sản Emaar của UAE, cho biết doanh nghiệp này đang nghiên cứu các dự án tại Damas với tổng giá trị lên tới 12 tỷ USD, đồng thời đang xem xét thêm các dự án ven biển Syria trị giá khoảng 7 tỷ USD. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Syria Nidal Shaar thông báo hai bên đã nhất trí thành lập một phái đoàn kỹ thuật Syria tới UAE trong thời gian tới nhằm xây dựng lộ trình triển khai các thỏa thuận hợp tác mới.

Cùng ngày, hãng hàng không quốc gia Etihad Airways của UAE cũng thông báo sẽ nối lại các chuyến bay giữa Abu Dhabi và Damas từ giữa tháng 6 tới, sau hơn một thập kỷ gián đoạn do xung đột tại Syria bùng phát từ năm 2012.

Syria đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài để phục hồi kinh tế sau nhiều năm xung đột và trừng phạt. Ảnh: DW.

Hiện Syria đang đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phục hồi nền kinh tế bị tàn phá sau hơn một thập kỷ xung đột và các lệnh trừng phạt của phương Tây, phần lớn đã được nới lỏng từ cuối năm ngoái.

Trong năm qua, Damascus đã ký nhiều biên bản ghi nhớ trị giá hàng tỷ USD với các nhà đầu tư vùng Vịnh, bao gồm doanh nghiệp từ Saudi Arabia và Qatar, đồng thời đạt được các thỏa thuận hợp tác với các công ty Mỹ, trong đó có dự án thăm dò dầu khí ngoài khơi với Chevron.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Sana.