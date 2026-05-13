Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ thăm Nga trong năm nay và khẳng định sẵn sàng làm “mọi điều cần thiết” để thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình liên quan tới Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo chí ngày 12/5, ông Trump nói khả năng này “hoàn toàn có thể xảy ra”, đồng thời nhấn mạnh Mỹ đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Ông cũng cho biết đã từng tham gia dàn xếp nhiều xung đột và tin rằng tiến trình hiện nay đang “đi gần tới kết quả cuối cùng”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: France 24

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga vẫn duy trì các kênh đối thoại liên quan tới tình hình Ukraine và hoan nghênh vai trò trung gian của Mỹ. Ông Peskov khẳng định, một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “bất cứ lúc nào” tại Moscow song nhấn mạnh vẫn còn nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi đạt được tiến triển thực chất.

Theo ông Peskov, các cuộc thảo luận hiện nay cho thấy, tiến trình đang hướng tới khả năng kết thúc, nhưng chưa có nội dung cụ thể và cần thêm nhiều bước chuẩn bị. Ông cũng cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga có thể dừng lại nếu phía Ukraine đưa ra “những quyết định cần thiết”, đồng thời nhấn mạnh Moscow tiếp tục để ngỏ các kênh liên lạc và các cơ chế làm việc theo khuôn khổ trung gian.

Trước đó, Nga đã thực hiện lệnh ngừng bắn trong giai đoạn 8-10/5 và từng đồng thuận với đề xuất của phía Mỹ về việc tạm ngừng bắn trong các ngày 9-11/5, đồng thời tiến hành trao đổi tù binh với Ukraine.

Giới quan sát nhận định, các động thái này có thể tạo thêm dư địa và điều kiện thuận lợi hơn cho các nỗ lực ngoại giao, qua đó thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các bên liên quan trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh các kênh tiếp xúc và trung gian quốc tế vẫn đang được duy trì.

Minh Phương

Nguồn: RT, TASS