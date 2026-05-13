Ấn Độ thử nghiệm hàng loạt công nghệ quân sự thế hệ mới

Ấn Độ đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm công nghệ quốc phòng mới trong vòng 3 ngày qua, bao gồm tên lửa có khả năng mang nhiều đầu đạn (MIRV), động cơ siêu vượt âm Scramjet và hệ thống lượn tấn công chính xác TARA, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong năng lực công nghệ quân sự thế hệ mới.

Ấn Độ thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa Agni tiên tiến được trang bị công nghệ đầu đạn tái nhập khí quyển đa mục tiêu độc lập (MIRV). Ảnh: ssbcrackexams

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã thực hiện liên tiếp ba thử nghiệm quan trọng chỉ trong vòng ba ngày.

Thử nghiệm đầu tiên liên quan đến biến thể nâng cấp của dòng tên lửa Agni, được tích hợp công nghệ MIRV (nhiều đầu đạn tấn công độc lập). Công nghệ này cho phép một tên lửa mang nhiều đầu đạn và tấn công nhiều mục tiêu khác nhau, làm tăng đáng kể khả năng răn đe chiến lược và gây khó khăn cho các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Tiếp đó, DRDO đã thử nghiệm thành công bộ phận buồng đốt scramjet – công nghệ cốt lõi cho các hệ thống tên lửa siêu vượt âm trong tương lai. Theo thông tin công bố, động cơ đạt thời gian vận hành liên tục hơn 1.200 giây, qua đó xác nhận khả năng chịu nhiệt độ và điều kiện vận hành cực đoan. Tên lửa siêu vượt âm có tốc độ trên Mach 5 và khả năng cơ động cao, khiến việc phát hiện và đánh chặn trở nên phức tạp hơn so với các loại tên lửa truyền thống. Hiện chỉ một số ít quốc gia sở hữu chương trình phát triển công nghệ này.

Thử nghiệm thứ ba là lần bay đầu tiên của hệ thống vũ khí lượn tấn công tầm xa TARA. Hệ thống này có khả năng chuyển đổi các loại bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác, phục vụ các đòn tấn công tầm xa trong điều kiện chiến sự cường độ cao.

Theo các chuyên gia quốc phòng, ba thử nghiệm liên tiếp phản ánh xu hướng phát triển chiến lược quân sự hiện đại, tập trung vào tốc độ, độ chính xác và khả năng xuyên phá hệ thống phòng thủ. Đồng thời, các bước tiến này cũng cho thấy nỗ lực của Ấn Độ trong việc nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc phòng, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài.

DRDO đánh giá các kết quả thử nghiệm thể hiện sự trưởng thành của hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng trong nước và củng cố vị thế của Ấn Độ trong cuộc đua công nghệ quân sự thế hệ mới.

Bích Hồng

Nguồn: Wion