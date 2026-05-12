Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Phong Sắc
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12/5, Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố, trao Quyết định của Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Tám giữ chức Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Chiều 12/5, Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố, trao Quyết định của Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Tám giữ chức Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa Lê Viết Tám.

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng; lãnh đạo phòng chuyên môn Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự lễ công bố.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định số 1246/QĐ-CQLTHADS, ngày 8/4/2026 bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa Lê Viết Tám.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trần Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới đồng chí Lê Viết Tám tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cùng tập thể lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự đột phá trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm công tác 2026 và những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Viết Tám phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Viết Tám.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Viết Tám cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Cục Quản lý Thi hành án dân sự và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, thể hiện quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; nghiêm túc chấp hành sự phân công của lãnh đạo cấp trên; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan phát huy truyền thống của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phong Sắc

Từ khóa:

#Thi hành án #dân sự #Thanh hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Bổ nhiệm #Bộ tư pháp #Nâng cao hiệu quả công tác #Phát huy truyền thống #Công bố #trao quyết định

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Bổ sung quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên không gian mạng

Thông tin đối ngoại
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, trong đó đáng chú ý là các quy định mới liên quan hoạt động thông tin trên không gian mạng, mạng xã hội và nền tảng trực...
Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Khi đại đoàn kết trở thành năng lực, sức mạnh phát triển quốc gia

Thời sự
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đã gợi mở một bước chuyển rất đáng chú ý trong nhận thức về đại đoàn kết toàn dân tộc: từ một giá trị chính trị- tinh thần truyền thống trở thành một năng lực,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh