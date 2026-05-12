Đồng chí Lê Viết Tám được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa

Chiều 12/5, Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố, trao Quyết định của Cục Quản lý Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Tám giữ chức Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị chức năng; lãnh đạo phòng chuyên môn Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức cán bộ, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã công bố Quyết định số 1246/QĐ-CQLTHADS, ngày 8/4/2026 bổ nhiệm đồng chí Lê Viết Tám, Trưởng phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa giữ chức vụ Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, đồng chí Trần Văn Dũng, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa bày tỏ mong muốn, trên cương vị mới đồng chí Lê Viết Tám tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, cùng tập thể lãnh đạo Thi hành án dân sự tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo sự đột phá trong công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm công tác 2026 và những năm tiếp theo. Qua đó, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp, Cục Quản lý Thi hành án dân sự giao cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Viết Tám cảm ơn sự tín nhiệm, tin tưởng của Cục Quản lý Thi hành án dân sự và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, thể hiện quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; nghiêm túc chấp hành sự phân công của lãnh đạo cấp trên; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan phát huy truyền thống của hệ thống thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa, tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh.

Phong Sắc