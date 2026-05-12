Đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo là mệnh lệnh từ thực tiễn

"Thực tiễn cho thấy, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực, mà trước hết nằm ở tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chính vì vậy, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ là yêu cầu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là khâu đột phá của đột phá". Đây là nhấn mạnh của Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khi truyền đạt chuyên đề cho cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh và các Trung tâm Chính trị xã, phường trên địa bàn tỉnh, diễn ra chiều 12/5.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Nhiều điểm sáng trên bức tranh kinh tế -xã hội

Trực tiếp truyền đạt chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh Thanh Hóa; một số vấn đề đặt ra và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong, nêu rõ: Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; giá năng lượng, nguyên vật liệu biến động mạnh; chuỗi cung ứng toàn cầu chưa thực sự ổn định. Trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng còn nhiều khó khăn; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa phục hồi mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, Thanh Hóa đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I năm 2026 ước đạt 9,14%, đứng thứ 12/34 tỉnh, thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 12,8% so với cùng kỳ; có 17/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng, một số sản phẩm tăng mạnh như sắt, thép, điện sản xuất, dầu nhiên liệu... Có thêm một số cơ sở công nghiệp mới đi vào hoạt động và khởi công xây dựng một số dự án công nghiệp mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 đạt 20.533 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 30.780 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ. Thu hút được 35 dự án đầu tư trực tiếp (có 6 dự án FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư 9.611 tỷ đồng và 120 triệu USD, tăng 12,9% về số dự án và gấp 9,4 lần về tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Nhấn mạnh "khâu đột phá của đột phá"

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh; đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong, cho rằng: Thực tiễn cho thấy, “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở nguồn lực, mà trước hết nằm ở tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Chính vì vậy, đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo không chỉ là yêu cầu, mà là mệnh lệnh từ thực tiễn, là khâu đột phá của đột phá.

Trọng tâm của đổi mới tư duy phát triển là chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo phát triển”; tư duy “nhiệm kỳ” sang “chiến lược, dài hạn”; tư duy “cục bộ, địa phương” sang “liên kết khu vực, liên kết vùng, hội nhập”; tư duy “an toàn, ngại va chạm” sang “đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong

Đồng chí nhấn mạnh: Làm việc phải có kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm; nói đi đôi với làm, làm phải có kết quả cụ thể, đo đếm được. Đồng thời, giảm hội họp hình thức, tăng thời gian đi cơ sở, nắm bắt thực tiễn; lấy kết quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ.

Trong giai đoạn phát triển mới, cần đặt nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; lấy nhu cầu của thị trường, của doanh nghiệp làm định hướng cho đào tạo; chuyển mạnh từ “đào tạo cái mình có” sang “đào tạo cái thị trường cần”; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông - giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học- đào tạo lại, đào tạo nâng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường. Tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được truyền đạt chuyên đề về một số vấn đề mới, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quốc Hương