Đàm phán giữa Greenland, Mỹ và Đan Mạch vẫn chưa đạt thỏa thuận

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen cho biết các cuộc đàm phán giữa Greenland, Mỹ và Đan Mạch vẫn đang tiếp diễn nhưng đến nay chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen ngày 12/5, ông Nielsen từ chối tiết lộ chi tiết về tiến trình đàm phán, trong bối cảnh vấn đề Greenland thu hút sự quan tâm sau nhiều tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hòn đảo này. Ông khẳng định: “Chúng tôi đang đàm phán, nhưng chưa đạt được thỏa thuận.”

Ông Nielsen cho biết đặc phái viên của Mỹ tại Greenland dự kiến sẽ tới Nuuk trong thời gian tới để tham dự một hội nghị về tương lai của Greenland, song ông chưa xác nhận khả năng có cuộc gặp trực tiếp. Theo ông, nếu có cuộc gặp, cần có chương trình nghị sự rõ ràng và minh bạch.

Nhà lãnh đạo Greenland nhấn mạnh, hòn đảo này không phải để bán và bác bỏ mọi áp lực hoặc đề xuất mang tính kiểm soát từ bên ngoài. Tuy nhiên, ông cho biết Greenland sẵn sàng trao đổi với Mỹ về hợp tác kinh tế, khai thác tài nguyên và an ninh, với điều kiện được tôn trọng đầy đủ. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tiến trình thành lập chính phủ mới tại Đan Mạch, cho rằng sự chậm trễ có thể ảnh hưởng tới việc xử lý các vấn đề đối ngoại và quốc phòng của toàn Vương quốc Đan Mạch, bao gồm cả Greenland.

Giới quan sát cho rằng các cuộc thảo luận hiện nay cho thấy dư địa hợp tác giữa các bên vẫn tồn tại, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng, tuy nhiên khác biệt về vấn đề chủ quyền vẫn là trở ngại lớn đối với tiến trình đàm phán.

Hòn đảo Greenland. Ảnh: AA

Greenland thời gian qua được phía Mỹ xem là khu vực có vị trí chiến lược tại Bắc Cực và tiềm năng tài nguyên đáng kể. Các đề xuất liên quan hiện vẫn vấp phải phản ứng từ Đan Mạch và một số đồng minh.

Song song với các trao đổi ngoại giao, Bộ Quốc phòng Mỹ đang thảo luận với Copenhagen về khả năng mở rộng hiện diện quân sự tại Greenland, bao gồm tiếp cận thêm ba địa điểm, trong đó có một số cơ sở từng bị bỏ hoang. Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước mở rộng đáng chú ý đầu tiên của Mỹ tại khu vực trong nhiều thập kỷ.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters