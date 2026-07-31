NATO xác nhận tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan

NATO xác nhận một tên lửa Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan và rơi xuống một cánh đồng ở miền Đông nước này trong đợt tập kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng sang lãnh thổ một quốc gia thành viên NATO.

NATO xác nhận tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Ảnh: AFP.

Theo thông tin NATO cung cấp, tên lửa Nga, chưa được xác định chính xác chủng loại tại thời điểm thông báo, đã bay vào không phận Ba Lan trước khi rơi xuống lãnh thổ nước này. NATO và Ba Lan đã kích hoạt các hệ thống phòng không và phòng thủ mặt đất để ứng phó với vụ việc, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm rõ các tình tiết liên quan.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 30/7, trong thời điểm Nga tiến hành một trong những đợt không kích lớn nhằm vào Ukraine. Quân đội Ba Lan phát hiện một vật thể bay vào không phận nước này lúc khoảng 3 giờ 40 phút theo giờ địa phương và di chuyển theo hướng Tây. Ba Lan lập tức điều máy bay chiến đấu F-16 để xác định và đánh chặn mục tiêu. Tuy nhiên, vật thể sau đó biến mất khỏi màn hình radar. Một trực thăng được điều tới khu vực cuối cùng ghi nhận tín hiệu và phát hiện vị trí vật thể rơi gần làng Tarnawa-Kolonia, tỉnh Lublin.

Tại hiện trường, vụ rơi tạo ra một hố rộng khoảng 10 mét trên một cánh đồng. Không có thương vong hoặc thiệt hại đối với các công trình lân cận do vật thể rơi xuống khu vực không có người ở.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga, song Warsaw vẫn tiến hành điều tra để xác định chắc chắn loại tên lửa và nguồn phóng.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước đó cũng khẳng định, một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga đã bay vào lãnh thổ Ba Lan trong cuộc tập kích nhằm vào Ukraine. Theo phía Ukraine, vụ việc là một hành động vi phạm không phận NATO và cho thấy mức độ nguy hiểm ngày càng gia tăng từ các cuộc tấn công tầm xa của Nga.

Hố sâu xuất hiện sau một vụ nổ nghi do tên lửa rơi xuống một ngôi làng gần thành phố Lublin phía đông Ba Lan hôm 30/7. Ảnh: Telegraph.

Vụ việc đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Ba Lan nằm ở tuyến đầu của sườn phía Đông NATO và từng nhiều lần phải ứng phó với các vụ máy bay không người lái và vật thể bay từ khu vực xung đột xâm nhập không phận. NATO cho biết trong những năm gần đây, các nước thành viên ở sườn phía Đông, trong đó có Ba Lan, đã ghi nhận nhiều vụ vi phạm không phận liên quan tới máy bay và thiết bị không người lái của Nga.

Đây không phải lần đầu lãnh thổ Ba Lan bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự liên quan đến cuộc xung đột Ukraine. Tuy nhiên, việc một tên lửa Nga được NATO xác nhận đã bay vào không phận Ba Lan lần này một lần nữa đặt ra yêu cầu tăng cường khả năng cảnh giới, phòng không và bảo vệ sườn phía Đông của liên minh.

Thu Uyên

Nguồn: TVP World.