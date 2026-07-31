Trung Quốc “quan ngại nghiêm trọng” về các hạn chế thương mại mới của Mỹ

Trung Quốc bày tỏ “quan ngại nghiêm trọng” về các biện pháp hạn chế thương mại mới của Mỹ, trong khi Washington yêu cầu Bắc Kinh thực hiện đầy đủ các cam kết liên quan đến đất hiếm và nông sản Mỹ. Động thái này cho thấy những bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa được tháo gỡ, dù các kênh đối thoại song phương tiếp tục được duy trì.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters.

Theo đó, ngày 30/7, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong cuộc trao đổi, ông Hà Lập Phong bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước các hạn chế thương mại mới của Washington. Phía Trung Quốc mô tả cuộc trao đổi là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì quan hệ kinh tế - thương mại ổn định và giải quyết thỏa đáng những quan ngại của mỗi bên.

Được biết, các biện pháp gần đây của Mỹ bao gồm việc áp mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia, trong đó hàng hóa Trung Quốc chịu mức 12,5%, bên cạnh những hạn chế đối với một số sản phẩm và doanh nghiệp Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng các động thái này đang gây thêm sức ép lên quan hệ thương mại song phương.

Ở chiều ngược lại, ông Bessent cho biết, Washington đã thúc giục Trung Quốc thực hiện đầy đủ các cam kết, đặc biệt liên quan đến đất hiếm và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết hai bên thảo luận việc triển khai các cơ chế về thương mại và đầu tư nhằm thúc đẩy một quan hệ kinh tế “cân bằng, công bằng và mang tính xây dựng hơn”.

Chính quyền Mỹ áp mức thuế bổ sung 12,5% cho hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang cố gắng duy trì đối thoại nhằm ngăn căng thẳng thương mại leo thang. Đây là cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên giữa ông Hà Lập Phong, ông Bessent và ông Greer kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Những bất đồng về đất hiếm, nông sản, thuế quan và các biện pháp kiểm soát thương mại tiếp tục là những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung. Mặc dù hai bên vẫn duy trì các cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại, những động thái hạn chế mới cho thấy tiến trình ổn định quan hệ vẫn đối mặt với không ít trở ngại.

Trong bối cảnh cả Washington và Bắc Kinh đều có lợi ích trong việc tránh một vòng đối đầu thương mại mới, việc duy trì đối thoại ở cấp cao và tìm kiếm các thỏa thuận cụ thể sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với triển vọng ổn định chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.