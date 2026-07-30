Hội Cựu chiến binh tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”

Sáng 30/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết 5 năm phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội CCB tỉnh Thanh Hóa

Dự hội nghị có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2021-2026, các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai hiệu quả phong trào, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Nổi bật là, các cấp hội đã nhận ủy thác 3.700 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 298 “Nhà nghĩa tình CCB” với kinh phí hơn 16 tỷ đồng; thành lập 259 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế” với gần 4.000 hội viên tham gia.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ các nguồn lực hỗ trợ và nỗ lực vươn lên của hội viên, hiện toàn tỉnh có 709 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 269 hợp tác xã, 335 tổ hợp tác, 4.274 gia trại, 6.650 hộ kinh doanh dịch vụ do CCB làm chủ. Trong 5 năm, các cấp hội đã giảm được 5.816 hộ nghèo; số hộ khá và giàu tăng lên 121.130 hộ (chiếm 60%).

Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Diện phát biểu khai mạc hội nghị.

Giai đoạn 2026-2031, Hội CCB tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm có trên 1.000 hộ hội viên vươn lên khá, giàu; đến năm 2031, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt từ 70% trở lên; quỹ hội đạt trên 226 tỷ đồng; huy động nguồn vốn cho vay đạt từ 4.800 tỷ đồng trở lên; mỗi xã, phường thành lập ít nhất 2 “Câu lạc bộ CCB giúp nhau phát triển kinh tế”...

Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội CCB tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục quán triệt các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân nhằm phát huy vai trò của đội ngũ CCB là chủ doanh nghiệp hiện nay; nhân rộng các mô hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường phối hợp với đội ngũ doanh nhân CCB để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2030 không còn hội viên CCB nghèo.

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đề nghị Hội CCB các cấp tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát cơ sở. Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, uy tín, trách nhiệm trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, gìn giữ an ninh trật tự.

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn, kiến thức khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, thị trường; khuyến khích liên kết sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản phẩm OCOP và các sản phẩm có lợi thế...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường tặng hoa chúc mừng Hội CCB tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường lưu ý, các cấp hội cần phát huy hơn nữa vai trò của doanh nhân, hội viên CCB làm kinh tế giỏi trong hướng dẫn, truyền nghề, tạo việc làm, giúp đỡ đồng đội. Để mỗi mô hình tốt trở thành một địa chỉ học tập, mỗi hội viên trở thành một hạt nhân lan tỏa ý chí vượt khó và tinh thần cùng nhau tiến bộ.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2026-2031, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội CCB các cấp hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Hội CCB tỉnh Thanh Hóa; tặng Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Thanh Hóa trao Bằng khen của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh cho 36 cá nhân là cán bộ, hội viên tiêu biểu.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2026-2031.

Tố Phương - Lê Hợi