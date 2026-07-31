Mỹ vẫn chưa quyết định cấp phép Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 (giờ VN) cho biết Washington vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, cho thấy đề xuất chuyển giao công nghệ quốc phòng cho Kiev vẫn đang trong quá trình xem xét, dù trước đó Tổng thống Ukraine bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ sớm triển khai hợp tác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Ảnh: Axios.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times, ông Trump khẳng định chính quyền Mỹ vẫn đang cân nhắc việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot.

Theo nhà lãnh đọa Mỹ, đây là một loại vũ khí rất đặc biệt nên Mỹ cần thận trọng trong việc lựa chọn quốc gia được phép tiếp cận công nghệ và tham gia sản xuất. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ không thường xuyên cấp phép sản xuất các loại khí tài quân sự nhạy cảm.

Phát biểu trên được đưa ra chỉ hai ngày sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết hai bên đã trao đổi về khả năng cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot và bày tỏ hy vọng kế hoạch hợp tác sản xuất sẽ sớm được triển khai.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khẳng định ưu tiên của Washington vẫn là thúc đẩy chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, thay vì mở rộng sản xuất hoặc chuyển giao thêm các hệ thống tên lửa. Ông cho biết hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff dự kiến sẽ tới Ukraine trong những ngày tới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của hai quan chức này tới Kiev kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mục tiêu của Washington là hướng tới một giải pháp hòa bình và chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, ông không cho biết việc xem xét cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot có liên quan đến các cuộc trao đổi với Moscow và Kiev hay không.

Patriot là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất do Mỹ phát triển và được Ukraine sử dụng để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Trong thời gian qua, Kiev nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây tăng cường cung cấp tổ hợp Patriot cũng như tên lửa đánh chặn, đồng thời mong muốn từng bước phát triển năng lực sản xuất trong nước nhằm bảo đảm nguồn cung lâu dài.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, The Guardian.