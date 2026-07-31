Tổng thống Trump tuyên bố đạt “thỏa thuận mang tính lịch sử” với Hamas

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Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, các cuộc đàm phán tại Cairo giữa các bên trung gian và phong trào Hamas đã đạt được một “thỏa thuận mang tính lịch sử” về lộ trình giải giáp Hamas theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, triển vọng thực thi thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng khi Israel cho rằng các điều khoản hiện nay chưa đáp ứng các yêu cầu an ninh của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/7, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận sẽ mở đường để Dải Gaza được quản lý bởi một chính quyền Palestine mới, phối hợp với Hội đồng Hòa bình (Board of Peace) – cơ quan do Mỹ thành lập để giám sát việc triển khai kế hoạch hòa bình tại Gaza.

Theo ông Trump, việc Hamas giải giáp sẽ giúp Gaza không còn là căn cứ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Israel, đồng thời tạo điều kiện để đảm bảo an ninh cho Israel và thúc đẩy tái thiết vùng lãnh thổ này.

Đại sứ quán Israel tại Washington và Hamas hiện chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên.

Trước đó, các nguồn tin am hiểu tiến trình đàm phán cho biết các cuộc thương lượng tại Cairo đã đạt được một số tiến triển, song kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Israel cũng như khả năng các bên thống nhất một thỏa thuận toàn diện.

Hiện trường vụ không kích của Israel nhằm vào một ngôi nhà ở thành phố Gaza ngày 30/7/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, một quan chức Israel giấu tên khẳng định Tel Aviv đã bác bỏ đề xuất hiện nay. Theo quan chức này, Israel yêu cầu Hamas phải giải giáp hoàn toàn, loại bỏ toàn bộ vũ khí khỏi Dải Gaza và phi quân sự hóa hoàn toàn vùng lãnh thổ này trước khi tiến hành bất kỳ tiến trình chính trị nào. Quan chức trên cho rằng đề xuất chưa đáp ứng được các yêu cầu đó.

Các cuộc đàm phán hiện do Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, tập trung vào giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất. Theo một nhà ngoại giao tham gia đàm phán, các bên đang thảo luận lộ trình bao gồm tăng cường viện trợ nhân đạo, thành lập chính quyền dân sự Palestine điều hành Gaza, giải giáp Hamas, rút quân Israel và triển khai một lực lượng quốc tế nhằm hỗ trợ duy trì an ninh.

Các tay súng của Hamas và Phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đứng trên một tuyến phố ở thành phố Gaza trong dịp lễ Eid al-Fitr. Ảnh: Reuters.

Một quan chức Hamas cho hay phong trào này đã đưa ra phản hồi “tích cực”, song không xác nhận có chấp nhận giải giáp hoàn toàn hay không. Trong khi đó, các nguồn tin thân cận với Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng tập kết và niêm phong các loại vũ khí hạng nặng dưới sự quản lý của một cơ quan Palestine, thay vì bàn giao cho Israel. Hiện chưa rõ Israel hoặc phía Mỹ có chấp nhận đề xuất này hay không.

Trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra, giao tranh trên thực địa vẫn chưa chấm dứt. Theo giới chức y tế địa phương, ngày 30/7, các cuộc không kích của Israel tại Gaza đã khiến ít nhất 6 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Quân đội Israel cho biết các đòn tấn công nhằm vào các tay súng Hamas.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.