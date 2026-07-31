Tây Ban Nha triệu tập Đại sứ Italy giữa tranh cãi về Schengen và khủng hoảng di cư

Quan hệ Tây Ban Nha - Italy đang nóng lên sau khi Rome kêu gọi áp dụng các biện pháp hạn chế Schengen đối với Madrid, giữa lúc hàng nghìn người di cư từ Morocco tìm cách vượt biên vào Ceuta, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Madrid đã lên tiếng cáo buộc Italy đồng thời triệu tập Đại sứ Italy để phản đối.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares. Ảnh: Anadolu.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares ngày 30/7 cho biết, đã triệu tập Đại sứ Italy tại Madrid sau khi Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani kêu gọi “đóng” khu vực Schengen đối với Tây Ban Nha, với lý do tình trạng nhập cư trái phép và không kiểm soát đe dọa an ninh.

Ông Albares chỉ trích phát biểu của người đồng cấp Italy là không phù hợp với quan hệ giữa hai nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), đồng thời cho rằng, Madrid cần sự đoàn kết của các đối tác châu Âu thay vì những tuyên bố mang tính chính trị.

Trước đó, ông Tajani viết trên mạng xã hội X rằng, ông ủng hộ việc đình chỉ Schengen đối với Tây Ban Nha, đồng thời chỉ trích chính sách nhập cư của chính quyền Madrid. Phía Italy liên hệ đề xuất này với làn sóng người di cư tăng mạnh tại Ceuta, nơi hàng nghìn người, chủ yếu là công dân Morocco, đã tìm cách vượt qua hàng rào biên giới hoặc bơi từ Morocco vào lãnh thổ Tây Ban Nha.

Được biết, khoảng 1.500 người di cư đã tới Ceuta trong vòng một tuần, trong khi ngày 30/7 hàng nghìn người tiếp tục tìm cách vượt biên, khiến lực lượng an ninh địa phương bị quá tải. Một số người vượt qua hàng rào biên giới, trong khi những người khác tìm cách đi đường biển. Ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong các nỗ lực vượt biển nguy hiểm.

Chính phủ Tây Ban Nha đã điều lực lượng quân đội hỗ trợ cảnh sát và Vệ binh Dân sự kiểm soát người di cư. Ảnh: AFP.

Trước tình hình nghiêm trọng, Chính phủ Tây Ban Nha đã điều lực lượng quân đội hỗ trợ cảnh sát và Vệ binh Dân sự kiểm soát khu vực. Thủ tướng Pedro Sánchez và Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska dự kiến tới Ceuta để đánh giá trực tiếp tình hình và thúc đẩy phối hợp với phía Morocco nhằm kiểm soát dòng người di cư.

Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đang nhanh chóng chuyển từ vấn đề an ninh biên giới thành tranh cãi chính trị trong nội bộ EU. Financial Times nhận định làn sóng di cư đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Madrid và Rome, đồng thời làm nổi rõ những bất đồng trong EU về cách xử lý nhập cư và kiểm soát biên giới.

Được biết, về pháp lý, Schengen không có cơ chế đơn giản để một nước thành viên tự quyết định “đóng cửa” khu vực này với một quốc gia thành viên khác. Bộ quy tắc Schengen cho phép các nước tạm thời khôi phục kiểm soát tại biên giới nội khối trong những trường hợp đặc biệt khi có mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh hoặc trật tự công cộng. Vì vậy, lời kêu gọi của phía Italy trước mắt mang tính chính trị và gây sức ép, hơn là một quyết định có thể lập tức đình chỉ tư cách Schengen của Tây Ban Nha.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.