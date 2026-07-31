Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran của chính quyền Trump

Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ một nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, đánh dấu thất bại mới nhất của các nghị sĩ đảng Dân chủ trong nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Với 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ tiếp tục bác bỏ nỗ lực hạn chế chiến dịch quân sự tại Iran của chính quyền tổng thống Trump. Ảnh: Wvtm13.

Với 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện không nhất trí đưa nghị quyết về quyền hạn chiến tranh do Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của đảng Dân chủ, bang New York đề xuất ra khỏi Ủy ban Đối ngoại để xem xét. Biện pháp này yêu cầu Tổng thống Trump rút các lực lượng Mỹ khỏi cuộc chiến với Iran nếu chưa được Quốc hội cho phép cụ thể.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần Thượng viện bác một nghị quyết tương tự và là lần thứ 13 cơ quan này tiến hành bỏ phiếu liên quan đến quyền hạn chiến tranh với Iran kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2. Các nghị sĩ Dân chủ gần như hằng tuần thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu nhằm hạn chế chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng cuộc chiến với Iran đang trở thành “một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, đồng thời cảnh báo xung đột kéo dài đang gây thêm sức ép lên người dân Mỹ, trong đó có giá năng lượng.

Trước đó, vào tháng 6, Hạ viện và Thượng viện Mỹ từng thông qua một nghị quyết về quyền hạn chiến tranh nhằm ngăn Lầu Năm Góc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho rằng các nghị quyết này không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và từ chối tuân thủ.

Một chiếc tiêm kích Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln vào ngày 15 tháng 7. Nguồn: Hải quân Mỹ.

Trong khi đó, giao tranh Mỹ-Iran tiếp tục gia tăng. Quân đội Mỹ ngày 30.7 tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), bao gồm các trung tâm chỉ huy quân sự và cơ sở máy bay không người lái (UAV). Chiến dịch được phát động sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông. Thông cáo của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, cuộc tấn công nhằm làm giảm hơn nữa các mối đe dọa do Iran và các lực lượng ủy nhiệm gây ra đối với lực lượng Mỹ, hoạt động vận tải thương mại và các quốc gia vùng Vịnh.

Theo các nguồn tin, cuộc chiến đến nay đã khiến 18 quân nhân Mỹ thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang đối mặt với sự giám sát ngày càng gia tăng về cách thức thống kê thương vong. Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước đã cập nhật cơ sở dữ liệu, chuyển 4 trường hợp tử vong và hơn 200 trường hợp bị thương xảy ra sau ngày 7/7 sang nhóm “hoạt động ở nước ngoài” không xác định, thay vì xếp vào Chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Bất chấp những thất bại liên tiếp tại Quốc hội, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng việc liên tục đưa vấn đề ra bỏ phiếu vẫn giúp các nghị sĩ thể hiện lập trường về cuộc chiến và gia tăng sức ép đối với đảng Cộng hòa trong bối cảnh xung đột kéo dài.

Thanh Vân

Nguồn: Washingtonpost, Thehill, Tân Hoa Xã.