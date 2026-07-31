Ai Cập điều tra UAV tấn công cảng Damietta, kêu gọi quốc tế ngăn chặn xung đột lan rộng

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi mới đây cho biết, chính quyền nước này đang điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu tại cảng Damietta và kêu gọi các nỗ lực phối hợp quốc tế để ngăn chặn xung đột lan rộng.

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Tổng thống Ai Cập El-Sisi điện đàm Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Daily News Egypt

Phát biểu trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 30/7, Tổng thống El-Sisi cho biết, các cơ quan chức năng Ai Cập đang tiếp tục điều tra về vụ việc, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự leo thang căng thẳng tại khu vực hiện nay và sự cần thiết của việc Ai Cập, Tây Ban Nha, châu Âu và cộng đồng quốc tế phải hợp tác để kiềm chế căng thẳng.

Về phần mình, Thủ tướng Pedro Sanchez lên án vụ tấn công, bày tỏ đoàn kết với Ai Cập và đánh giá cao vai trò trung gian của Cairo trong các nỗ lực thúc đẩy ổn định khu vực. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cho rằng các giải pháp chính trị và ngoại giao vẫn là con đường duy nhất để duy trì hòa bình, đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Trước đó nội các Ai Cập thông báo, các cuộc điều tra sơ bộ đã kết luận vụ tấn công là do máy bay không người lái gây ra, đám cháy đã được khống chế và vụ việc không gây ra thương vong. Thông báo cũng cho biết, chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ngày 30/7, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, lực lượng Houthi và một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Iran đều phủ nhận liên quan đến vụ tấn công. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Ai Cập là đối tác quan trọng của Tehran và an ninh của nước này có ý nghĩa đặc biệt đối với Iran.

Hiện trường vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào 2 tàu tại cảng Damietta, Ai Cập. Ảnh: Arabian Business.

Vụ việc cũng vấp phải sự lên án rộng rãi từ các nước và tổ chức Arab. Tổng Thư ký Liên đoàn Arab (AL) Nabil Fahmy cho rằng đây là hành động làm gia tăng căng thẳng khu vực và nhấn mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các nước Arab là không thể chấp nhận.

Trong khi đó, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi khẳng định các nước thành viên GCC đoàn kết với Ai Cập và ủng hộ các biện pháp bảo vệ an ninh, chủ quyền của nước này. Saudi Arabia, Qatar, UAE, Kuwait, Bahrain và Jordan cũng đồng loạt lên án vụ tấn công và bày tỏ ủng hộ Cairo.

Thanh Giang

Nguồn: Ahramonline, Reuters.