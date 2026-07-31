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Nhật Bản chính thức thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Chính phủ Nhật Bản ngày 31/7  chính thức đưa Cơ quan Tình báo Quốc gia vào hoạt động, đánh dấu bước cải tổ lớn trong hệ thống tình báo nhằm tăng cường điều phối và ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Nhật Bản chính thức thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia

Chính phủ Nhật Bản ngày 31/7 chính thức đưa Cơ quan Tình báo Quốc gia vào hoạt động, đánh dấu bước cải tổ lớn trong hệ thống tình báo nhằm tăng cường điều phối và ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

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Nhật Bản chính thức thành lập Cơ quan Tình báo Quốc giaNhật Bản chính thức thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia. Ảnh minh họa.

Theo thông báo của Chính phủ Nhật Bản, ông Kazuya Hara được bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Tình báo Quốc gia. Ông Hara từng giữ cương vị Cục trưởng Cục Đối ngoại thuộc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Giám đốc Cục An ninh và đảm nhiệm chức Cán bộ Tình báo Nội các từ năm 2023.

Việc thành lập cơ quan mới được triển khai trên cơ sở đạo luật đã được Quốc hội Nhật Bản thông qua trước đó. Theo đó, Tokyo sẽ xây dựng hệ thống tình báo tập trung với Hội đồng Tình báo Quốc gia giữ vai trò hoạch định chiến lược, còn Cơ quan Tình báo Quốc gia là đầu mối điều hành và điều phối hoạt động giữa các cơ quan liên quan.

Cơ quan này có nhiệm vụ tổng hợp, phân tích và điều phối thông tin tình báo trong các lĩnh vực an ninh quốc gia, chống khủng bố và các hoạt động tình báo đối ngoại, bao gồm việc theo dõi các hoạt động gián điệp từ nước ngoài. Đồng thời, cơ quan mới được trao quyền yêu cầu các bộ, ngành và cơ quan nhà nước cung cấp thông tin nhằm bảo đảm chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả phối hợp.

Theo truyền thông Nhật Bản, việc thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia được xem là một trong những cải cách đáng chú ý của chính phủ Thủ tướng Sanae Takaichi trong lĩnh vực an ninh. Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia và Cơ quan Tình báo Quốc gia vào ngày 23/4, trước khi nội các quyết định bổ nhiệm ông Kazuya Hara làm giám đốc đầu tiên vào ngày 24/7.

Nhật Bản chính thức thành lập Cơ quan Tình báo Quốc gia

Cơ quan Tình báo được thành lập nhằm tăng cường điều phối tình báo và chia sẻ thông tin an ninh quốc gia. Ảnh minh họa.

Giới quan sát nhận định việc đưa cơ quan mới vào hoạt động phản ánh xu hướng tăng cường năng lực thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin tình báo của Nhật Bản trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Hệ thống mới cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng phối hợp giữa các cơ quan chính phủ, góp phần hỗ trợ quá trình hoạch định chính sách và ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh trong thời gian tới.

Thanh Giang

Nguồn: CCTV.

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    Thủ tướng Nhật Bản thúc đẩy kế hoạch cải tổ bộ máy tình báo quốc gia, xem xét ...

    Trong bối cảnh môi trường an ninh được đánh giá là phức tạp nhất kể từ sau Thế chiến II, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đang thúc đẩy kế hoạch cải tổ mạnh mẽ bộ máy tình báo quốc gia, xem xét thành lập một cơ quan tình báo trung ương mới, đóng vai trò “bộ não chỉ huy” trong việc thu thập và phân tích thông tin trong và ngoài nước, nhằm đối phó hiệu quả hơn với mọi mối đe dọa đối với an ninh và lợi ích quốc gia. Động thái này cũng cho thấy Tokyo đang muốn tăng cường vị thế chiến lược, đồng thời đáp ứng kỳ vọng của đồng minh Mỹ về việc củng cố năng lực phòng thủ.

Từ khóa:

#Cơ quan tình báo #Hạ viện Nhật Bản #Chính phủ #thành lập #hoạt động #Cung cấp thông tin

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