Nga bác bỏ cáo buộc UAV xâm phạm không phận Ba Lan

Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/9 khẳng định các thiết bị bay không người lái tấn công Ukraine không vượt quá phạm vi hoạt động 700km, bác bỏ cáo buộc Moskva vi phạm không phận Ba Lan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngày 10/9, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố bác bỏ những cáo buộc của Ba Lan cho rằng Moskva đã vi phạm không phận Ba Lan đêm 9/9 trong bối cảnh Nga đang mở rộng các cuộc tấn công ở miền Tây Ukraine.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tuyên bố nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rõ ràng rằng không có mục tiêu nào được lên kế hoạch trên lãnh thổ Ba Lan và các thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga tấn công Ukraine đêm 9/9 chỉ có phạm vi hoạt động không quá 700km.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những cáo buộc của Ba Lan chỉ làm leo thang thêm cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte trong buổi họp của Hội đồng NATO về Điều 4 (được tổ chức theo yêu cầu của Ba Lan) cũng không thể trả lời câu hỏi về sự hiện diện của “bằng chứng” liên quan, đồng thời cho biết “cuộc điều tra về những gì đã xảy ra vẫn đang được tiến hành.”

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẵn sàng cùng Bộ Quốc phòng Nga tham vấn với Ba Lan về vấn đề liên quan nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc.

Cùng ngày, nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tiến hành điện đàm liên quan vụ việc trên.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu kêu gọi có phản ứng tập thể trước vụ việc, đồng thời hối thúc Washington siết chặt các biện pháp trừng phạt Moskva và tăng cường viện trợ cho Kiev.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết quốc gia này đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của liên minh quân sự về vụ việc trên.

Theo ông Donald Tusk, đây là “tình huống gần nhất với nguy cơ xung đột công khai kể từ Thế chiến thứ II,” song nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy Ba Lan đang trên bờ vực chiến tranh.

Theo TTXVN