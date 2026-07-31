Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch thành lập Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út mới đây, công bố kế hoạch thành lập một Liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia nhằm tăng cường an ninh tại Biển Đỏ, bảo vệ các tuyến vận tải biển và chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen tiếp tục đe dọa một trong những hành lang thương mại quan trọng nhất thế giới.

43 quốc gia tham gia thảo luận, 14 nước ủng hộ liên minh hàng hải do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược. Ảnh: Saudigazette.

Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, đại diện của 43 quốc gia và Liên minh châu Âu (EU) đã tham dự cuộc họp, thảo luận về sáng kiến này. Riyadh được đề xuất là quốc gia sáng lập, giữ vai trò điều phối và đặt trụ sở của liên minh. Mục tiêu của liên minh là tăng cường an ninh hàng hải, bảo đảm quyền tự do hàng hải, bảo vệ các tuyến thương mại và vận chuyển năng lượng quốc tế, đồng thời duy trì an ninh tại eo biển Bab el-Mandeb và Vịnh Aden.

Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út cho biết 14 quốc gia, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ai Cập, Sudan và Djibouti đã ra tuyên bố chung ủng hộ sáng kiến này.

Kế hoạch được công bố trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đỏ gia tăng sau khi lực lượng Houthi ngày 20/7 tuyên bố áp đặt “phong tỏa hải quân” đối với Ả Rập Xê Út và liên tiếp nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào những tàu có liên hệ với nước này.

Mới đây, người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công tàu chở dầu NCC Ghazal của Ả Rập Xê Út, buộc con tàu phải đổi hướng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác minh độc lập. Đáp lại, Riyadh đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những cơ sở quân sự của Houthi tại thành phố cảng Hodeidah của Yemen, nơi được cho là được sử dụng để đe dọa hoạt động vận tải thương mại.

Tàu đánh cá di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi tỉnh Taiz, miền Nam Yemen. Ảnh: AFP.

Biển Đỏ hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với thương mại toàn cầu khi kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải thông qua eo biển Bab el-Mandeb và Kênh đào Suez. Khoảng 30% lưu lượng vận tải biển toàn cầu đi qua tuyến đường này. Riêng trong năm 2024, khoảng 4,1 tỷ thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ, tương đương khoảng 5% tổng khối lượng vận chuyển năng lượng toàn cầu, đã được vận chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Khaled bin Salman, ngày 30/7 đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington. Theo truyền thông Mỹ, ông Khaled khẳng định Riyadh mong muốn tránh leo thang căng thẳng với Iran nhưng sẵn sàng bảo vệ lợi ích an ninh của mình, đồng thời cho rằng Ả Rập Xê Út có thể đối phó với các mối đe dọa từ Houthi mà không cần Mỹ can thiệp trực tiếp.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Turkiyetoday.